Lettre du jour - Pour plus de solidarité sanitaire

Bellevue, 19 juillet

Le 16 mars 2020, en raison de la pandémie, le Conseil fédéral décrète un confinement général… je confine. Les contacts avec les petits-enfants sont proscrits, je les vois de loin… Je porte le masque lorsque je quitte mon logement, me désinfecte les mains, m’isole et zoome à tout va…

En novembre, malgré le confinement strict du printemps, arrivée d’une 2e vague plus sévère. Je continue à respecter les gestes barrières et les mesures du Conseil fédéral.

En décembre, les médias annoncent théâtralement l’arrivée de la solution ultime… le vaccin. Les premiers vaccinés de chaque canton sont photographiés, on va jusqu’à médiatiser une compétition intercantonale quant au nombre de vaccinés…

Puis, c’est le flop! Une pénurie de vaccins va ralentir les séroconversions.

Les épidémiologistes et le Conseil fédéral restent alarmistes. Ils annoncent un variant anglais plus contagieux, un variant sud-africain, sud-américain et enfin le pompon, un variant indien 50% plus contagieux que les autres…

Avril 2021, je reçois deux doses du vaccin Pfizer.

Aujourd’hui à Genève, le taux de personnes vaccinées augmente sensiblement. Le 15 juillet, 47,5% de la population est totalement vaccinée, 10% n’ont reçu qu’une dose et 67% présentent des anticorps protecteurs contre le virus selon une étude récente de l’UNIGE et des HUG. Reste 33% de non-immunisés dont une proportion importante d’enfants.

L’immense majorité des personnes vulnérables est protégée. La présence d’anticorps contre le Covid diminue notablement le risque de transmission du virus et celui d’un Covid sévère.

Une frange de la population genevoise, sous prétexte de liberté individuelle et d’études insuffisantes, refuse toujours la vaccination.

Après dix-sept mois de contraintes sanitaires, je commence à être fatigué. Comme beaucoup d’autres, j’ai humblement tenté d’être un citoyen responsable et respectueux des consignes. J’admets difficilement qu’en raison d’un manque de solidarité de certains, nous restions à la merci d’une quatrième vague susceptible de limiter une fois de plus nos libertés et de péjorer nos vies quotidiennes et notre économie.

Aujourd’hui, le Covid Pass doit être exigé chaque fois que c’est nécessaire. Ceux qui refusent le vaccin doivent assumer leur choix. L’existence de cette population non immunisée et opposée à la vaccination ne peut plus justifier l’augmentation des contraintes sanitaires.

Dr Jean Daniel Viret

