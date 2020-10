Les premiers en Europe – Pour plaquer le virus, l’Irlande et le Pays de Galles jouent le confinement Deux gouvernements vont reconfiner leur population dès cette semaine pour contrer la seconde vague de Covid-19 et éviter un engorgement de leurs hôpitaux. Alain Jourdan

Le centre de Dublin sera déserté dès mercredi et pour six semaines au moins. keystone-sda.ch

Confrontés à une nouvelle flambée de cas de Covid-19, l’Irlande et le Pays de Galles vont reconfiner leurs populations dès cette semaine. L’Irlande est le premier pays de l’Union européenne à opter pour une solution aussi radicale alors que la pandémie semble repartir de plus belle avec plus de 8000 morts recensés en sept jours en Europe, le plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai.

«Ce sont des mesures très fortes qui sont de nature à être efficaces» Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève

«Ce sont des mesures très fortes qui sont de nature à être efficaces. Plus elles sont appliquées précocement moins elles ont besoin de durer longtemps», explique Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève. Lequel observe que la Suisse qui présente des courbes de progression de l’épidémie supérieure à l’Irlande n’a pas fait le même choix. «Je doute que les mesures actuelles suffisent à enrayer la dynamique», déplore d’ailleurs l’épidémiologiste. Pour l’heure, la plupart des pays européens s’emploient toujours à trouver des solutions alternatives à un confinement strict. La France a choisi d’instaurer un couvre-feu seulement dans les métropoles les plus touchées. Les Irlandais et les Gallois, eux, ne vont plus être autorisés à sortir de chez eux, dès mercredi pour les premiers et à partir de vendredi pour les seconds.