Mobilité genevoise – Pour parquer un scooter, mieux vaut être juriste Les règles du stationnement des deux-roues sont plus complexes et tordues qu’on ne le croit. Tour d’horizon des interdits et de la pratique municipale. Marc Moulin

Le stationnement des scooters est devenu un casse-tête pour les Genevois. LUCIEN FORTUNATI

Ici des râteliers sur un trottoir, plus loin des arceaux en zone piétonne, là des cases sur la chaussée avec un marquage au sol les attribuant aux vélos, et deux rues plus loin, les mêmes cases parfois munies d’arceaux, parfois pas, où s’acoquinent scooters, bicyclettes et trottinettes. Le stationnement des deux-roues – motorisés ou pas – présente une étonnante diversité à Genève.