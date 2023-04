Célébration religieuse – Pour Pâques, les fidèles se sont pressés à la cathédrale Saint-Pierre Les différentes communautés chrétiennes s’étaient donné rendez-vous pour une cérémonie œcuménique ce samedi. Des centaines de personnes ont fait le déplacement, et même quelques touristes. Chloé Dethurens

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur les bancs de la cathédrale. Ici, lors d’un chant. LAURENT GUIRAUD

Le soleil puissant qui inondait la vieille ville, ce samedi après-midi, ne les a pas dissuadés. Plusieurs centaines de fidèles issus des différentes communautés chrétiennes de Genève, ainsi que quelques curieux, ont assisté à une cérémonie œcuménique sur les bancs de la cathédrale Saint-Pierre. Pendant plus d’une heure et demie, chants et prières ont résonné dans l’édifice. En français et en anglais.