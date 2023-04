Décryptage pascal – Pour Pâques, allons au musée! Notre chasse aux peintures religieuses nous conduit devant une Crucifixion du MAH. Katia Berger

«Crucifixion» de Karel Dujardin, vers 1660–1665, huile sur toile. MAH GENÈVE/JEAN-MARC YERSIN

Il n’y a pas que les œufs et le chocolat, on peut tout aussi bien aller se repaître d’huiles. Il se trouve que notre bon vieux Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) regorge de peintures en lien avec les événements de la Passion que commémorent les fêtes de Pâques.