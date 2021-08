Lacs et rivières pris d’assaut – Pour oublier le Covid, les Suisses se sont mis à la pêche En 2020, le confinement a poussé de nombreux Suisses à taquiner la truite. Des records ont été atteints dans plusieurs cantons. Mateus Carvalho

L’année 2020 a connu une hausse significative des ventes de permis de pêche en Suisse. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Le coronavirus a eu plus d’effets sur nous qu’il n’y paraît. En 2020, l’attribution des permis de pêche a explosé. Assoiffés de nature et d’activités en plein air, de nombreux Suisses semi-confinés ont sauté dans le grand bain. Canne à pêche à la main, les nouveaux adeptes ont pris d’assaut les rives des lacs et des rivières, selon les données officielles des cantons.

Les chiffres vaudois révèlent ainsi une hausse des ventes de permis de pêche sur certains lacs. À la vallée de Joux, les permis journaliers à la traîne ont connu une augmentation d’environ 30% par rapport à 2019. Sur le lac de Neuchâtel, pas moins de 813 permis journaliers vaudois ont été vendus à des particuliers pour y exercer (+26%). Du jamais-vu. Sur le lac valdo-fribourgeois de Morat, les ventes de permis journaliers de pêche à la gambe ont même triplé par rapport à 2019.