Parmi les objets genevois de la votation du 18 juin prochain, il y a l’initiative populaire 181, «Pour la création d’emplois sociaux et écologiques et la réduction de la durée du travail». Ce texte est défendu ici par Davide De Filippo, syndicaliste, et combattu par Nathalie Hardyn, de la CCIG. Un précédent face-à-face sur cette question a paru le 17 mai dernier.

Choisissons l’emploi et la transition

Davide De Filippo Afficher plus Cosecrétaire général du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT).

En finir avec le chômage et le chantage à l’emploi, donner un coup d’accélérateur à la transition écologique, répondre aux besoins de la population, travailler moins pour vivre mieux, voilà ce que propose l’initiative «1000 emplois».

Cette initiative est à la fois ambitieuse et mesurée. Ambitieuse parce qu’elle propose de passer d’une gestion (punitive) du chômage à la réduction de ce dernier en créant ce dont les demandeuses et demandeurs d’emploi ont besoin: des emplois.

Or l’économie privée, qui n’obéit qu’à la logique de rentabilité économique, est incapable d’offrir des perspectives d’emplois à toutes et tous. Au contraire, elle expulse du marché du travail les jeunes «sans expérience», ou encore les plus de 50 ans qui coûteraient trop cher, et toutes celles et ceux qui n’ont pas «le profil du business». Les collectivités publiques, elles, répondent à une autre logique: offrir à la population les services et prestations dont elles ont besoin. Et dans ces domaines, il y a des emplois à créer pour tous les niveaux de qualification: pas uniquement des ingénieur.e.s, des infirmiers.ères ou encore des chef.fe.s de projet, mais aussi des chauffeurs.euses, des manutentionnaires, des aides à domicile, des animateurs.trices parascolaires, des aide-soignant.e.s, etc., sans parler des métiers administratifs de back-office, indispensables au fonctionnement des services.

En instaurant un mécanisme de création d’emplois en fonction du taux de chômage, l’initiative constitue un puissant levier incitatif à l’égard des collectivités publiques pour qu’elles embauchent des demandeurs.euses d’emploi, quitte à les former ensuite en emploi pour acquérir les compétences manquantes.

Loin de promouvoir une «économie planifiée», cette initiative est donc parfaitement mesurée: elle renforce les services publics qui ont besoin de l’être face aux enjeux démographiques (accroissement et vieillissement de la population), et propose de donner un coup d’accélérateur à la transition écologique. Car même la Cour des comptes le dit: si l’État veut atteindre ses objectifs en matière de rénovation thermique de ses bâtiments, il faut renforcer les effectifs de l’Office des bâtiments et de l’Office de l’énergie afin d’élaborer et d’assurer la coordination et le suivi des projets, bâtiment par bâtiment. Un chantier immense qui ne peut être mené sans forces supplémentaires. Et qui générera ensuite de nouvelles commandes et donc de nouveaux emplois dans l’économie privée.

Quant au coût, il est également parfaitement mesuré: 0,7% du budget de l’État la première année. Le chiffre astronomique agité par le patronat repose sur une fausse hypothèse: celle d’un taux de chômage de 5% pendant 10 ans. Or, non seulement il est aujourd’hui déjà inférieur (3,7%), mais les calculs patronaux ne tiennent pas compte de l’effet dynamique de l’initiative, qui est précisément celui de réduire le taux de chômage. Et à l’inverse, le coût de l’exclusion sociale et de l’immobilisme en matière de transition est et sera encore bien plus élevé.

Votons OUI le 18 juin prochain.

Ce serait le tonneau des Danaïdes

Nathalie Hardyn Afficher plus Directrice du département politique de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève CCIG.

Depuis la publication de sa première étude fiscale en 1991, la CCIG a constaté que Genève se classe constamment sur le podium des cantons les plus dépensiers, les plus gourmands en impôts et les plus endettés de Suisse. Si elle était acceptée le 18 juin prochain, l’initiative populaire 181 dite «1000 emplois» transformerait les finances publiques en un puits sans fond.

Genève est donc déjà, aujourd’hui, le canton de tous les excès, comme l’a démontré une nouvelle fois la 9e étude fiscale parue l’automne dernier. «Plus un canton jouit de finances publiques saines, plus sa marge de manœuvre est grande pour piloter son avenir.» À Genève, cette marge de manœuvre est faible, comme l’a démontré l’étude. Sur ce plan, les choses n’ont pas changé depuis 1991, année de la publication de la première des études fiscales de la CCIG. Pourtant, Genève affiche les recettes fiscales par habitant les plus élevées de Suisse mais aussi le potentiel fiscal le plus exploité. Le problème de Genève n’est donc pas que le canton manque de ressources financières mais plutôt qu’il dépense constamment trop et que son endettement est également trop élevé.

Avec quelque 22’000 francs par habitant (24’500 en comptant les investissements), les collectivités publiques genevoises ont dépensé en 2019 nettement plus que leurs homologues des autres cantons, à l’exception de Bâle-Ville. Ainsi, les années passent et les dépenses par habitant augmentent. D’ailleurs, selon l’étude de BAK economics commandée par le Conseil d’État en 2021, Genève dépense 89% de plus par habitant que les autres cantons suisses en moyenne.

Si l’initiative 181 (qui demande la création de 1000 emplois publics par an dans les domaines sanitaires, sociaux et de la transition écologique tant que le chômage reste élevé) était acceptée, les finances publiques se transformeraient en véritable tonneau des Danaïdes. En d’autres termes, un puits sans fond qui se viderait au fur et à mesure que les recettes fiscales le rempliraient, tout cela pour créer des emplois de manière automatique. Le vieillissement démographique ne fera qu’aggraver cette situation, puisque l’allongement de la durée de vie se traduira à la fois par une augmentation des dépenses sociales et par une stagnation des rentrées fiscales (en raison de la baisse de la part d’actifs par rapport à la population totale).

La réponse à ce défi démographique ne pourra pas passer par une économie planifiée telle que le proposent les partisans de l’initiative, mais par une gestion des deniers publics qui permettra de faire face à l’enjeu du vieillissement de la population et aux autres défis qui attendent Genève, et de développer l’attractivité du canton et préserver des conditions-cadres favorables à l’emploi et à l’investissement.

Ce sont ces éléments qui ont fait le succès de la Suisse, faisons en sorte qu’ils fassent le succès de Genève également, et refusons l’initiative 181.

