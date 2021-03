Face-à-face – Pour ou contre les ouvertures dominicales Ouvrir les commerces 12 dimanches par année durant deux ans? Le conseiller national Yves Nidegger approuve tandis que le syndicaliste Davide De Filippo défend le repos dominical des vendeuses et vendeurs. Opinion Yves Nidegger , Davide De Filippo

La loi Covid en discussion aux Chambres fédérales prévoit de donner la possibilité aux cantons d’ouvrir les magasins douze dimanches par année durant deux ans. Une proposition qui paraît acceptable au conseiller national Yves Nidegger, même s’il souhaite que cette loi soit battue le 13 juin. Du côté des syndicats, Davide De Filippo défend les droits des vendeuses et vendeurs au repos dominical.

12 dimanches: un peu de pragmatisme s.v.p.!

Yves Nidegger Afficher plus Conseiller national UDC DR

Oxymore législatif, sans doute, la loi Covid est devenue un fourre-tout calamiteux. Il s’agit au départ d’un acte législatif par lequel le parlement abdique pour deux ans sa fonction constitutionnelle de législateur en faveur du gouvernement, chargé d’édicter désormais lui-même et hors contrôle parlementaire les bases légales qu’il juge nécessaires à la conduite de sa propre politique sanitaire.

À l’occasion de ses modifications, la loi Covid devient en plus un terrain de lutte entre le gouvernement et les parlementaires qui souhaitent reprendre la main, d’une part, et entre les parlementaires divisés entre eux, d’autre part, quant aux effets collatéraux poursuivis au prétexte ou à l’occasion de chaque révision. La gauche et la droite du parlement font de leur mieux, en effet, pour instrumentaliser la crise aux fins d’obtenir par le biais de la loi Covid ce qu’elles n’obtiendraient pas en temps ordinaires: pour ne prendre que ces exemples, un pas vers un revenu inconditionnel pour la première, un pas vers un régime plus libéral d’ouvertures des magasins pour la seconde.

Disons-le tout net, donner les pleins pouvoirs au Conseil fédéral fut à mon avis une trahison du parlement que seul le peuple sera à même de corriger; j’espère qu’il le fera en tuant la loi Covid lors du référendum du 13 juin prochain. Le bilan des compétences en apparence complémentaires, en réalité contradictoires, données au Conseil fédéral pour lui permettre à la fois de paralyser à sa guise la vie économique, culturelle et sociale du pays et nous endetter comme jamais pour tenter d’atténuer un tant soit peu les conséquences de ses propres mesures, est en effet désastreux: en bref, le confinement a tout arrêté sauf le virus; il faut sortir d’urgence de cet «état d’urgence» et du despotisme sanitaire peu éclairé qu’il a engendré.

C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner la pertinence de la proposition droitière d’inscrire dans la loi Covid une autorisation d’ouverture des magasins 12 dimanches par années pendant deux ans. Dans la mesure où cette inscription n’aura d’effet que si la loi Covid devait survivre au référendum, ce qui je l’espère ne sera pas le cas, il importe tout d’abord de relativiser sa portée effective.

Pour le surplus, il s’agirait d’une mesure temporaire et compensatoire d’une ampleur modeste en comparaison des très longues périodes de fermetures déjà imposées et qui pourraient encore être imposées aux entreprises en application de la loi, je considère que ce très modeste rattrapage de liberté offert a posteriori aux commerces victimes n’aurait rien de choquant du point de vue des salariés concernés, dès lors que les longues périodes de fermetures subies par les commerces se sont traduites pour eux par une réduction bien plus importante de la prestation de travail qu’ils ont été tenus offrir en 2020 et 2021.

Si les syndicats sont certainement dans leur rôle de gardien du temple lorsqu’ils crient leur crainte de voir le dogme du sacro-saint repos dominical écorné par le droit d’urgence, un peu de pragmatisme n’est pas interdit pour autant.

Quand pandémie rime avec félonie

Davide De Filippo Afficher plus Président de la Communauté genevoise d’action syndicale

Les mesures de lutte contre les effets de la pandémie seraient-­elles un cheval de Troie patronal pour accélérer la mise en œuvre d’un plan néolibéral de régression sociale? La proposition de certains sénateurs d’ajouter dans la loi fédérale sur les mesures de lutte contre le Covid l’extension des horaires d’ouverture des magasins à douze dimanches par an ne laisse pas de place au doute.

Au prétexte de «venir en aide» aux entreprises du commerce de détail «frappées» par la crise (toutes ne le sont pas), cette proposition piétine les droits des milliers de vendeuses et vendeurs qui sont au front de la pandémie et que nous avons applaudi·e·s tous les soirs durant le printemps dernier. Plutôt que de revaloriser les bas salaires dans ce secteur majoritairement occupé par des femmes, la Commission de l’économie du Conseil des États ne propose rien de moins que de les faire travailler, hors vacances annuelles, un dimanche sur quatre!

Après une année d’exposition au virus, à la nervosité des client·e·s et aux baisses de revenus en raison du chômage partiel, on aurait certainement vu meilleur moyen de récompenser l’effort. Et cela alors que la flexibilisation à outrance des horaires est déjà légion dans le secteur, rendant de plus en plus compliquée, pour ne pas dire impossible, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Lorsque vous commencez votre journée tôt le matin, qu’on vous case une interruption de travail dans les «heures creuses» pour vous faire terminer votre labeur après avoir remis en place les rayons en fin de journée, et cela y compris le samedi, votre dimanche constitue plus qu’un moment de repos, de vie familiale ou de vie sociale bien mérité: il devient un besoin vital.

Alors lorsque certain·e·s sénateurs opportunistes de droite tentent de glisser cette régression sociale dans la loi censée protéger la population de la pandémie et de ses effets, il y a de quoi crier à la félonie. Leur but n’est pas d’«aider le commerce», mais de mettre en œuvre les objectifs néolibéraux dictés par les centrales patronales nationales et autres théoricien·ne·s de la dérégulation d’Avenir Suisse. Il ne faut pas s’y tromper, l’ouverture des magasins le dimanche ne concerne pas seulement quelques vendeuses soi-disant volontaires pour arrondir les fins de mois difficiles en raison de salaires trop bas. Car qui dit magasins ouverts, dit également livraisons, nettoyages, transports publics, restaurants, sécurité, et d’innombrables autres travailleurs·euses qui seront inévitablement aussi appelé·e·s à sacrifier leur temps libre pour satisfaire les appétits des actionnaires des grands groupes de la distribution.

Fort heureusement la plénière du Conseil d’État n’a pas suivi sa Commission de l’économie. Au tour du Conseil national de réserver maintenant le même sort à cette proposition inique. Quant à Genève, c’est le même sort que le Grand Conseil doit réserver au projet de loi de Mauro Poggia d’étendre les horaires d’ouverture des magasins. Et si le Grand Conseil ne le fait, ce sera à la population de le faire, en signant le référendum que les syndicats n’hésiteront pas à lancer.