Face-à-face – Pour ou contre les classement du Mur des Réformateurs?

Non à la sacralisation d'un monument politique

En trente-trois minutes de travaux sommaires sans auditions, la Commission judiciaire – mais que viennent faire les juges dans cette affaire? – a adopté une motion demandant à la Ville une protection renforcée du mur des Réformateurs…, et de la statue de Michel Servet placée en 2011 derrière les HUG, à l’initiative du maire d’alors, Rémy Pagani. Ce dernier objet étant qualifié dans la motion de «monument historique».

On notera l’incongruité d’unir dans un seul objet parlementaire la «protection» du bourreau Calvin (tyran théocratique) et celle de la victime, l’humaniste Michel Servet brûlé pour ses idées «hérétiques» à Champel… Or le texte exige dans un même élan le classement des deux monuments. Le rajout de Servet absent de la motion initiale du député Baertschi vise juste à servir de caution politiquement correcte à la défense d’un monument où un Calvin controversé est central.

Mais les personnages du mur le sont forcément, controversés, discutables et contradictoires, en un mot politiques… Voyons Oliver Cromwell, tout à gauche, parlementaire tempétueux, dirigeant politique et militaire principal de la révolution anglaise du XVIIe siècle et chef d’État (autocratique) de son Commonwealth… mais aussi coupable de crimes de guerre, d’actes génocidaires et de purification ethnique en Irlande que les Irlandais·e·s ne pardonneront jamais! Et c’est pour ça que ce mur est vivant, et se colore parfois, suite à des interventions illicites et légalement condamnables, mais dont on comprend bien les motifs par exemple de la part de féministes et de défenseurs des LGBTIQ+… rappelant à juste titre le supplice de Bartholomé Tecia, l’une des personnes tuées par noyade pour homosexualité sous le régime Calvin.

Et c’est pour cela que ce mur bouge, avec l’inscription au début du siècle des noms de trois hommes de plus et d’une femme (la première), Marie Dentière, une théologienne protestante «effacée» de l’histoire officielle jusqu’à peu… avec Pierre Valdo, John Wycliffe et Jan Hus, brûlé à Constance par l’Église catholique, comme Servet à Genève par Calvin.Pourquoi pas d’autres femmes, pourquoi pas des statues des nouveaux·elles venu·e·s… pourquoi pas le transformer en profondeur, ce mur… avec un espace d’expression libre et démocratique autre qu’illicite?

En effet, François Dermange, alors doyen de la Faculté de théologie, l’écrivait: «Le mur n’est pas du tout un projet religieux, le but visé est politique…» (Campus n°94/2009) Or, on ne «classe» pas les idées politiques, même si certaines mériteraient relégation au musée…Classer renforce une idée conservatrice malvenue et ne protège pas mieux les objets. En effet, le classement comme monument historique vise d’abord à protéger un objet contre son propriétaire. Pour un monument en mains publiques, ça n’a pas de sens. D’ailleurs Genève ne classe pas ou presque ses monuments. Du Monument national au buste de James Fazy à St-Jean, aucun n’est classé!