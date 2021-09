Face-à-face - Pour ou contre le «mariage pour tous»?

GERALD HERRMANN

Le Conseil fédéral et le parlement ont décidé d’ouvrir le mariage civil aux couples homosexuels. Il ne sera plus possible d’enregistrer de nouveaux partenariats, mais les partenariats déjà conclus pourront être convertis en mariage. Combattu par référendum, ce changement dans la Constitution arrive donc en votation. Nos invités s’expriment sur cette question qui sera tranchée le 26 septembre.

Pour l’égalité dans la parentalité

Jeremy Borel Afficher plus Responsable Égalité des Vert’libéraux genevois DR

Lors de la prochaine votation, le peuple suisse se prononcera sur le projet de loi du «mariage civil pour tous» lancé par la conseillère nationale Vert’libérale Kathrin Bertschy. L’objectif principal de ce texte est simplement de rétablir l’égalité de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels en ce qui concerne le droit au mariage et à la famille.

Pourtant, au cœur du débat, apparaît rapidement la controverse de l’homoparentalité. Aujourd’hui, les couples de même sexe ne peuvent ni avoir accès à la procréation médicalement assistée (PMA) ni à l’adoption, et ce contrairement aux couples de sexe opposé. Une inégalité dépassée que la nouvelle loi vise à régler. Les opposants à cette réforme du Code civil justifient leur rejet par des considérations qui se muent en demi-vérités. Afin d’assurer un vote plein et conscient, il est important de remettre la mairie au milieu du village et de dédire les plus chafouines de leurs affirmations.

Tout d’abord, les Suisses et Suissesses ne voteront pas sur le principe du don de sperme ni sur celui de l’adoption mais bel et bien sur l’égalité fondamentale des droits entre toutes les formes de couples. En effet, pour certains opposants, le soutien au référendum consiste à refuser l’extension du mariage aux couples de même sexe en raison de la PMA. Cependant, elle ne doit pas être un catalyseur dans le débat. La votation porte sur la reconnaissance de droits égaux. Si débat il y a sur la PMA, alors il devrait avoir lieu dans un autre cadre et interrogeant la pratique des personnes hétérosexuelles comme homosexuelles.

Ensuite, il convient de rappeler que le bien-être et le développement des enfants – souvent invoqués par les opposants – n’en seront en aucun cas détériorés comme le démontrent de très nombreuses études. Ne faudrait-il pas songer à nous concentrer davantage sur d’autres problèmes plus graves et portant cette fois-ci réellement atteinte aux enfants, tels que la précarité des familles monoparentales, les violences conjugales ou les troubles psychologiques exacerbés par la pandémie?

Enfin, et pour continuer sur le thème des droits de l’enfant, il n’y a dans cette réforme aucune atteinte au droit à l’information dont il dispose. En effet, la modification du Code civil confirme le droit de l’enfant issu de la PMA à connaître son père une fois ses 18 ans révolus – étant précisé que certaines conditions lui permettent d’y accéder avant sa majorité. De plus, il est important de rappeler que l’homoparentalité est depuis longtemps une réalité en Suisse. Cette réforme permet donc de clarifier les situations juridiques des enfants de familles arc-en-ciel et ainsi de mieux les protéger.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle loi répond à une inégalité de traitement, mais pas seulement. Elle représente une simple adaptation légale à l’évolution de nos réalités et valeurs sociales. Ainsi, il est primordial que tous les Suisses et toutes les Suissesses se mobilisent pour promouvoir une société plus tolérante, cohérente et juste.

Que penseraient Freud, Piaget et Dolto?

Sylvie Ruffieux Afficher plus Vice-présidente UDF-EDU Genève, nurse éducatrice DR

Nous votons le 26 septembre pour ou contre le mariage pour tous. Des controverses importantes subsistent pour le bien des enfants. Il y a discrimination volontaire du père. Le mot «père» est enlevé dans la Constitution pour mettre le mot «parent». Vous acceptez ça, les Suisses? De tout temps, c’est le couple homme-femme qui est pérenne.

Le psychanalyste Sigmund Freud, la psychanalyste Françoise Dolto, le pédagogue Jean Piaget et les autres l’ont dit. Le père doit «couper le cordon ombilical» (symboliquement et si possible réellement). Selon Piaget, il y a plusieurs périodes d’imitation déjà dans l’enfance. Vers 2 ans, c’est la petite adolescence (début du langage et l’expérimentation du non). Et la période de latence d’un enfant selon Freud est de 3 à 10-12 ans, quand il vit sa vie uniquement sentimentale et non sexuelle. Le complexe d’Œdipe serait rendu impossible (le garçon veut se marier avec sa mère ou la fille avec son père). L’adolescence est une période de révolte contre l’autorité (on dit même «tuer le père»!) pour trouver son indépendance. Plus difficile avec des mères…

Selon Dolto, sa sociabilité nous montre ce que vit l’enfant dans son être intérieur. Bien sûr, il y a les théories du «prince charmant» qui influence les filles, leur image masculine, en observant les relations même de leur père et mère… Ce sont des stades normaux.

Et le Créateur dans tout ça? Il fait lire la Genèse chapitre 2 avec Adam et Eve. Comment vont faire les enfants élevés par des couples homos? Et ceux nés par PMA? Comment trouver son identité avant 18 ans quand il y a un père inconnu qui est uniquement géniteur? Ou pire, pas de mère?

Quelles images l’enfant peut-il observer dans la vie de tous les jours? Le père est celui qui protège et aussi il est symbole d’autorité. La mère est celle qui materne et nourrit. Si on essaye volontairement de changer cela, il y aura des révoltes et des blessures dans l’identité. Le père est repoussé! Il y a un «malaise d’identification des parents» et le «rejet»! Chacun a une tendance plus forte masculine ou féminine et un genre. C’est ce que recherche un enfant pour se construire en opposition ou en imitation.

Oui, pensons aux enfants! Ils ont besoin aussi de la complémentarité homme-femme. Et c’est difficile de jouer un rôle qui n’est pas le nôtre pour deux mères ou deux pères. Il y a un manque de famille, le rejet et affectif malgré tout l’amour donné. Les enfants d’homosexuels veulent observer et vivre cela (c’est une fille qui l’a dit à ses mères). On entend leurs témoignages une fois adultes sur internet. J’ai rencontré un jeune homme issu d’une PMA avec un don anonyme en Espagne. Il m’a dit: «Continuez votre combat!» Que de souffrances souvent refoulées! Et beaucoup s’en fichent ou suivent la mode! Et vous? Votez non au mariage pour tous le 26 septembre. Le droit de l’enfant doit primer sur le droit à l’enfant.

