Face-à-face – Pour ou contre de nouveaux horaires d’ouverture des magasins? Le 28 novembre, les Genevois auront à se prononcer sur la loi gérant les heures d’ouverture des magasins. Bryan Lo Giudice et Valentin Dujoux sont nos invités. Opinion Bryan Lo Giudice et Valentin Dujoux

Le 28 novembre, les Genevois auront à se prononcer sur une loi votée par le Grand Conseil en avril 2021 qui modifie la loi sur les heures d’ouverture des magasins. Attaquée par un référendum, cette LHOM retarde l’heure normale de fermeture des commerces à 19 h et le vendredi à 19 h 30. Trois dimanches par an, les commerces ouvriront jusqu’à 17 h. Nos invités défendent le pour et le contre.

Oui aux nouveaux horaires des magasins

Bryan Lo Giudice Membre du comité et trésorier du PLR Ville de Genève.

Les Genevois se prononceront fin novembre sur une révision de la loi sur les horaires d’ouverture des magasins (LHOM). Il s’agit là de maintenir les trois dimanches d’ouverture par année ainsi que d’harmoniser les heures en semaine. La nocturne de 21 h le jeudi sera supprimée et l’ensemble de la semaine passera à une ouverture jusqu’à 19 h (et non pas 18 h comme aujourd’hui). Seule exception: le vendredi, qui restera à 19 h 30. Au-delà d’un simple changement d’horaire, c’est d’abord une harmonisation qui vise à simplifier la situation actuelle, où presque chaque jour est différent de l’autre.

Le succès de la nocturne du jeudi est avant tout l’échec des autres jours de la semaine. En effet, beaucoup ne peuvent tout simplement pas quitter leur travail afin de faire leurs courses, et ce nombre ne fait que croître. Il est donc de notre devoir de remédier à cette situation en adaptant les horaires d’ouverture à la réalité. À noter que cette révision diminuera d’une heure le nombre d’heures d’ouverture en semaine, elles seront simplement mieux reparties.

Concernant les trois dimanches d’ouverture par année, les Genevois ont déjà approuvé ce principe en 2016. Cela était conditionné à une convention collective de travail qui a été dénoncée par les syndicats dans le but d’empêcher ces ouvertures. C’est grâce au Grand Conseil, qui a voté une loi expérimentale acceptée par les Genevois, que certains dimanches ont pu être ouverts en 2019 et 2020. Ce fut un véritable succès et la population était au rendez-vous. Cette révision de la LHOM vise à maintenir cette possibilité.

Au-delà d’un simple changement d’horaire, c’est un véritable rééquilibrage qui pourrait être fait le 28 novembre en faveur de l’économie locale. En effet, tous les jours, certains de nos concitoyens sont contraints de traverser la frontière, car de l’autre côté, tout est ouvert. Ce sont des milliards de francs chaque année qui soutiennent l’économie et les emplois de France voisine à notre détriment. Effet collatéral: un va-et-vient massif de véhicules qui impactent le trafic routier, avec les désagréments que nous subissons tous.

Les horaires d’ouverture actuels, inadaptés à notre rythme de vie, ont également contribué au succès du commerce en ligne. La crise sanitaire a poussé certains consommateurs à faire leurs achats via des plateformes en ligne en mains de géants étrangers de la distribution. Le tout, encore une fois, au détriment du commerce local.

Au niveau de la protection des conditions de travail, la durée maximale de travail hebdomadaire n’est pas touchée. Des compensations particulières sont prévues pour le travail du dimanche à Genève et elles sont beaucoup plus élevées que celles prescrites par le droit fédéral. En plus du paiement ordinaire des heures travaillées, le personnel de vente bénéficiera des compensations spéciales suivantes: 1) soit le paiement d’un supplément de salaire de 100% des heures travaillées, 2) soit une compensation supplémentaire en temps de 100% des heures travaillées.

Non à la péjoration des conditions de travail

Valentin Dujoux Membre du Comité cantonal des Verts genevois.

Le 28 novembre, nous voterons sur une loi qui veut pérenniser l’ouverture des commerces trois dimanches par année (en ajoutant le 31 décembre) sans convention collective de travail (CCT), tout en autorisant une ouverture jusqu’à 19 h le samedi. Un serpent de mer qui revient régulièrement et qui pose toujours la même question: pour qui, et pourquoi, devrait-on augmenter les horaires destinés à la consommation?

Alors qu’une reprise de l’activité économique est en vue dans notre canton, le «monde d’après» visant à questionner et repenser notre modèle économique a encore du mal à émerger. Et la LHOM (loi sur les heures d’ouverture des magasins) est justement l’exemple parfait d’anciennes recettes qui ne répondent pas à ces défis.

D’abord, alors que durant la crise, une partie du personnel de vente était au front dans les magasins dits «essentiels», un nombre important d’employé·e·s dans le commerce ont vu leur salaire diminuer de 20% en raison de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Si une reprise économique se dessine, il ne fait donc aucun sens de demander à ce même personnel d’être davantage disponible, flexible et productif. Les efforts ont déjà été réalisés.

Ensuite, voter non à la LHOM, c’est refuser une nouvelle péjoration des conditions de travail pour un personnel qui touche des salaires bas et pour qui les horaires de travail et jours de congé sont aléatoires. Refuser cette loi qui veut allonger les ouvertures jusqu’à 19 h le samedi, c’est aussi garantir un minimum de vie familiale et d’activités sociales pour un personnel – majoritairement féminin – qui rentrerait chez lui trop tard pour un samedi soir. Car oui, derrière cette extension de l’horaire professionnel se cache bien une dégradation de la vie personnelle.

Enfin, dans leur argumentaire, les soutiens à cette loi mettent en avant la possibilité de concurrencer la vente en ligne, ainsi que les achats frontaliers. Or, ce commerce n’est pas le résultat d’une simple question d’horaires, il est davantage lié à une problématique de pouvoir d’achat, de disponibilité des produits ou de facilité dans les livraisons. Accroître l’amplitude des heures d’ouverture à Genève placera une pression supplémentaire sur le petit commerce et ne freinera pas ces tendances de fond, qui doivent être questionnées et résolues sous d’autres angles.

La crise sanitaire, économique et sociale du coronavirus a eu des impacts marqués sur chacune et chacun d’entre nous. Pour aller de l’avant sereinement, il apparaît comme insensé de poursuivre une logique consumériste qui met à mal les droits des travailleuses et des travailleurs, la qualité de vie personnelle et la survie de nos petits commerces.

Cette loi ne représente ni une avancée sociale, ni une adaptation à l’évolution des habitudes de consommation.

Le 28 novembre, voter non à la LHOM, c’est rappeler l’importance de la qualité de vie dans notre canton, que l’on soit du côté du personnel ou de celui de la clientèle.

