Pour être solidaire, l’AVS doit être solide

Véronique Kämpfen, Députée PLR au Grand Conseil

La révision de l’AVS n’a qu’un objectif: assurer l’avenir du premier pilier pour les générations actuelles et futures. Le vieillissement démographique de la Suisse est un fait. Nous avons la chance de vivre plus longtemps et le nombre de retraités augmente fortement. L’espérance de vie à la naissance est de 85 ans pour les femmes et de 81 ans pour les hommes, alors qu’elle était respectivement de 69 et 65 ans en 1948, date de création de l’AVS. Quant au rapport entre personnes actives et retraitées, il devient toujours moins favorable. Le système n’est plus en phase avec les réalités démographiques actuelles. L’équilibre d’origine qui permettait d’assurer le financement de l’AVS est rompu.

Le projet AVS 21 veut assurer la pérennité financière de l’assurance et maintenir le niveau des rentes. Cette réforme se base sur deux axes: assurer un financement additionnel de l’AVS par un relèvement de la TVA d’une part, harmoniser progressivement l’âge de la retraite entre hommes et femmes à 65 ans tout en proposant des mesures de compensation d’autre part. La révision prend ainsi en compte les femmes qui seront proches de la retraite au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, afin de limiter pour elles les effets du changement.

Si l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes d’une année est sous le feu des critiques, il faut se rappeler que la réalité des personnes en âge de retraite est multiple. Selon les chiffres de l’Office fédéral des statistiques, 36% des hommes et 28% des femmes continuent une activité rémunérée au-delà de l’âge terme. À 74 ans, 14% d’hommes et 7% de femmes sont encore professionnellement actifs. De plus en plus de voix s’élèvent pour demander une flexibilisation de l’âge de la retraite, un âge de référence ne devant être utilisé que pour calculer la rente. Un seuil de départ à la retraite, présenté comme une fatalité immuable, quel que soit l’âge en question, est néfaste par rapport à des efforts de formation continue et à l’évolution de la carrière. Nombreux sont celles et ceux qui se sentent mis sur la touche à partir d’un certain âge, malgré leurs compétences, voire qui se mettent, plus ou moins consciemment, en veilleuse. Cela nuit non seulement à leur évolution, mais aussi à leur estime de soi, vecteur indispensable d’une vie professionnelle et privée épanouie.

C’est l’un des grands avantages de la réforme AVS 21. Il sera possible de percevoir une rente entre 63 et 70 ans. De plus, un passage progressif de la vie active à la retraite sera réalisable, grâce à l’anticipation ou à l’ajournement seulement d’une partie de la rente. Il y aura donc des incitations à poursuivre l’activité lucrative après 65 ans, tout en permettant une retraite anticipée.

Tâchons de tout mettre en œuvre pour que nos années de vie supplémentaires se passent dans l’environnement financier le plus serein et prévisible possible. Pour que l’AVS reste solidaire, il faut qu’elle soit solide. C’est ce que permet la révision proposée.

AVS 21 n’est pas un projet d’avenir

Laurence Fehlmann Rielle, Conseillère nationale socialiste

Le débat sur la réforme AVS 21 est entaché de plusieurs contre-vérités dont celle, savamment entretenue depuis des années, qui consiste à faire croire que le fonds AVS est en péril. Or, en 2020, l’excédent du fonds était de 1,9 milliard et en 2021 de 2,6 milliards.

Selon les partis de droite, on pourrait accepter ce relèvement de l’âge de la retraite des femmes au nom de l’égalité. Comment peut-on invoquer l’égalité alors que les femmes gagnent toujours en moyenne 15% de moins que les hommes? Les belles promesses de combattre ces inégalités salariales une fois que la réforme sera votée ne sont pas convaincantes. Les parlementaires de droite ont-ils/elles oublié qu’au moment de modifier la loi sur l’égalité, ils et elles ont refusé les instruments qui auraient permis d’évoluer vers une véritable égalité salariale? De plus, si l’égalité salariale était réalisée, l’apport supplémentaire de cotisations des femmes rendrait inutile cette année de travail supplémentaire.

La réforme devrait apporter 7 milliards en dix ans mais elle se fera sur le dos des femmes qui devront travailler un an de plus, cotiser davantage et perdront une année de rente, évaluée à 26'000 francs.

Un an de plus signifie aussi un an de qualité de vie en moins, en particulier pour celles qui ont des emplois pénibles avec de faibles revenus. Les femmes qui défendent cette réforme ont souvent de bons salaires et cotisent au deuxième pilier: elles pourront de ce fait prendre une retraite anticipée sans dommages. Ce n’est pas le cas pour les femmes de condition modeste. De plus, cette réforme ne pénalisera pas seulement ces femmes mais leurs maris, qui subiront aussi cette perte de rente.

Les promoteurs de la réforme négligent le fait qu’à l’âge de 55 ans déjà, les personnes au chômage ont beaucoup de mal à retrouver un emploi. Le relèvement de l’âge de la retraite poussera davantage de personnes vers le chômage ou finalement vers l’aide sociale.

Un autre aspect peu abordé concerne l’importance des grands-parents: ceux-ci représentent la plus grande structure d’accueil d’enfants en Suisse: ils assurent 160 millions d’heures de garde, en particulier grâce aux grand-mères! De nombreux couples ne pourraient cumuler deux emplois sans le soutien des grands-parents. Un an de travail en plus signifie des heures d’aide en moins pour les parents, donc une charge financière supplémentaire. Le gain pour le fonds AVS en sera amoindri d’autant.

Rappelons aussi que toutes les réformes récentes des assurances sociales se sont faites avec des baisses de prestations. Si nous acceptons aujourd’hui de passer à 65 ans l’âge de la retraite des femmes, un projet est déjà prêt pour porter l’âge de référence à 66 ans, puis à 67 ans pour tout le monde. Est-ce le projet de société que nous proposons aux générations futures? Il faut donc refuser cette réforme antisociale et voter deux fois non à AVS 21 et à l’augmentation de la TVA qui va pénaliser les plus modestes!

