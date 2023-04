Basketball – Pour Nyon, Genève et Boncourt, tout s’est joué en fin de match À l’exception de Neuchâtel, terrassé par Massagno, les équipes romandes ont vécu des fins de match remplies de rebondissements. EBA

Auteur de 20 points, Jeremiah Paige a fortement contribué à la victoire des Lions. Pierre Maillard

Pas voix au chapitre pour Neuchâtel

Sur une autre planète, Massagno n’a laissé aucune option à Union Neuchâtel (90-64). Dans leur salle, les Tessinois ont fait toute la différence lors du premier quart-temps, prenant 18 points d’avance sur leur adversaire du jour. Puis, Jonathan Galloway & cie se sont contentés de gérer leur avance durant le reste de la partie. De ce genre de matches, les premiers du classement en ont l’habitude. Circulez, il n’y a rien à voir.

Plus de peur que de mal pour le BBC Nyon

L’action se situait davantage dans les autres salles du pays, et en particulier dans les salles romandes. Au Rocher, le BBC Nyon a pris le meilleur sur Lugano, malgré une fin de match ayant donné des sueurs froides à Stefan Ivanovic (86-83). Les Nyonnais menaient de plus de 15 points peu après le début du dernier tiers, mais leur avance a fondu inlassablement à mesure que la sirène finale s’approchait. Et ce, malgré une fâcheuse proportion des visiteurs à arroser de loin en fin de match, conscients qu’il fallait avancer de trois en trois.

Revenus à deux petites unités à 30 secondes de la fin, les Luganais ont dû assister, impuissants, à la transformation de Maleye N’doye de l’un de ses deux lancers francs, à neuf secondes du terme. Suffisant pour offrir aux joueurs lémaniques une victoire qui les tient à portée de Boncourt au classement.



Boncourt dame le pion à Vevey

Boncourt, justement, qui s’est offert le scalp de Vevey Riviera (71-69). Là aussi, il fallait avoir le cœur bien accroché, car la résolution des débats s’est avérée haletante. Au cours des cinq dernières minutes, les Jurassiens ont comblé l’écart qui les séparait des Vaudois.

Pris de mutisme et coincés durant près de cinq minutes à 69 points en toute fin de partie, les coéquipiers de Michael Williams n’ont eu besoin que de cinq minutes pour jeter par la fenêtre l’avantage qu’ils avaient patiemment érigé durant le reste du match. Archi dominés dans la peinture lors du dénouement, ils ont vu Boncourt leur passer devant à 19 secondes du terme.

Rien n’arrête Andrejevic et les Lions

Enfin, du côté de Genève, il a aussi été question d’un retournement de situation tardif. Face à Monthey, les Lions ont été écrasés en début de jeu, avant de se remettre sur pattes et de reprendre du poil de la bête.

Auteurs d’un dernier tiers tonitruant, les pensionnaires du Pommier ont repris la main à quatre minutes du terme. Ce n’était là que justice, eux qui étaient la meilleure équipe sur le parquet depuis 15 minutes au moins. Score final, 73-72. L’idylle entre Dragan Andrejevic et les siens continue.







