Règles de circulation – Pour Nouvel-An, de nouvelles infractions et amendes Des nouveautés dans la législation routière entrent en force en 2021. Que risquent les contrevenants? La police indique le montant des amendes. Marc Moulin

Genève prépare une centaine de carrefours où les cyclistes pourront brûler le feu rouge s’ils tournent à droite, sans avoir la priorité. La mesure a été testée avec succès à Bâle, comme le montre cette image de 2014. Foto Stefan Leimer

À nouvelle année, nouvelles règles. Le millésime 2021 ne fait pas exception, amenant quelques retouches en matière de circulation routière. Tous les usagers sont concernés. Et gare à la bûche.

C’était jusqu’ici une simple règle de courtoisie, elle est désormais inscrite dans la législation. Quand deux files convergent en une seule, on adopte le principe de la fermeture éclair: chacun doit laisser un véhicule de la piste voisine s’intercaler. Et si on omet de le faire? L’amende est de 100 fr.

Quand ça bouchonne, on admet désormais une dérogation à l’obligation de ne dépasser que par la droite. Si la file sur votre gauche stagne mais pas la vôtre, vous pouvez tout de même continuer à avancer, avec prudence. En revanche, faire un créneau par la droite pour dépasser une voiture reste interdit et punissable à hauteur de 250 fr.

Toujours en cas d’engorgement, on est désormais tenu de se placer de façon à laisser aux secours un couloir libre au centre de la chaussée. Vous n’y avez pas pensé? Cela pourrait vous coûter 100 fr.

Rues cyclables

Cessons de parler d’amendes. Quelques libertés nouvelles sont offertes aux usagers motorisés. Quand on roule avec une remorque, pour autant qu’elle soit homologuée en ce sens, la vitesse maximale passe de 80 à 100 km/h. Si votre voiture dispose d’une aide automatique au stationnement, vous pouvez la laisser manœuvrer sans toucher au volant, mais en restez entièrement responsable. On pourra devenir élève conducteur plus tôt, dès l’âge de 17 ans, mais il faudra au moins un an de pratique pour passer l’examen de conduite si on a moins de 20 ans. Pour conduire une moto puissante (plus de 35 kilowatts), il faudra avoir eu durant au moins deux ans le permis pour les engins de moindre puissance.

Des libertés nouvelles attendent les cyclistes. Comme la possibilité de griller le feu rouge si on tourne à droite à certains carrefours signalisés, en perdant toutefois toute priorité. Genève en prépare une centaine dans un premier temps. La mesure y deviendra concrète à la fin de janvier. Jusqu’à l’âge de 12 ans, un enfant pourra pédaler sur le trottoir s’il n’y a pas d’aménagement cyclable sur la chaussée et tout en laissant la priorité aux piétons.

Les villes pourront aussi aménager des rues cyclables dans les zones à vitesse limitée. Principal changement: on cessera d’y appliquer la priorité de droite aux carrefours. Dans de telles zones, on pourra aussi dessiner sur le sol des empreintes de pas, guidant les piétons sur les franchissements les plus favorables. Cela ne vous dit rien? Voilà qui évoquera sans doute des souvenirs printaniers pour les Genevois!