Certains en rêvent, d’autres l’ont fait. Le 22 décembre, Vladimir Poutine a dégainé sa plume Montblanc pour signer la loi offrant l’immunité à vie aux anciens chefs de l’État russe. Ce texte protège un ex-président de toute forme de poursuite judiciaire relative à des actes effectués durant son mandat, et au-delà. Il ne peut être ni arrêté, ni interrogé, ni fouillé. Pas question non plus de le déposséder de son patrimoine immobilier ou de ses moyens de transport. En clair, un ex-dirigeant est aussi intouchable qu’un leader en exercice.

Ce privilège, dont profitent également tous les membres de la famille, fait partie du paquet d’amendements constitutionnels validés cet été lors d’un vote national. Scrutin qui a servi à donner au patron du Kremlin la possibilité de régner jusqu’en 2036.

«Navalny accuse Medvedev d’avoir consacré plus de temps à son enrichissement personnel qu’aux problèmes de la nation.»

Sont exclus de cette disposition: le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, qui soufflera bientôt 90 bougies, a précisé l’un des auteurs de cet article, et Boris Eltsine, mort en 2007. Ne restent donc que Vladimir Poutine – s’il décide un jour de partir à la retraite au bord de la mer Noire – et sa doublure, Dmitri Medvedev, chef du Kremlin «par intérim» entre 2008 et 2012, pour en bénéficier.

Un cadeau pour l’ancien président éclaboussé par un scandale de pots-de-vin, qui, comme son mentor, est dans le viseur de l’infatigable militant Alexeï Navalny. Dans une enquête mise en ligne en mars 2017 par sa fondation de lutte contre la corruption (FKB), l’opposant accuse Medvedev d’avoir consacré plus de temps à son enrichissement personnel qu’aux problèmes de la nation. L’actuel vice-président du Conseil de sécurité aurait érigé un empire immobilier, financé par l’oligarchie russe via des fondations caritatives dirigées par des proches.

Somptueuses résidences, yachts luxueux, vignobles dans le sud du pays et en Toscane. Dmitri Medvedev, qui a fait toute sa carrière comme fonctionnaire, serait devenu «l’un des hommes les plus riches du pays», selon le FKB, qui estimait alors la valeur totale de ses biens à plus d’un milliard de francs.

Colère et impunité

Ces révélations avaient provoqué la colère de la population. La vidéo de 50 minutes a fait le tour des réseaux. Début janvier 2020, elle avait été visionnée plus de 33 millions de fois. Un record toutefois pulvérisé par le dernier fait d’armes de la bête noire du Kremlin, arrêtée lundi à son retour d’Allemagne. En deux jours, l’enquête compromettante diffusée mardi sur l’immense et luxueux palais que Vladimir Poutine se serait fait construire a explosé les compteurs.

Le Kremlin a aussitôt rejeté ces accusations. Et ce n’est pas l’appel à manifester lancé par Navalny pour ce samedi qui déstabilisera les autorités. Depuis le 22 décembre, Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev sont à l’abri. À moins d’un (improbable) coup d’État constitutionnel, et contrairement à Donald Trump, ils pourront continuer à profiter de leurs palaces en toute quiétude et pour le restant de leurs jours.