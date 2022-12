Mes bons plans arts visuels – Pour Noël, les expos jouent à saute-frontière La fin de l’année offrant quelques jours de congé, profitons de menues escapades culturelles chez nos voisins français, avec des Genevois dedans. Irène Languin

Nicolas Poussin, «Mars et Vénus», huile sur toile, Musée du Louvre. RMN-GRAND PALAIS(MUSÉE DU LOUVRE)/TONY QUERREC

Noël s’approche à grands pas. Et les fêtes s’accompagnent souvent de quelques jours de repos bien mérités: l’idéal pour profiter de la pléthore d’expositions proposées par les musées français, juste de l’autre côté de la frontière ou un peu plus loin. Une escapade à Thonon-les-Bains, un week-end à Paris ou à Lyon ou une équipée à Dunkerque sont l’occasion de (re)découvrir de grands maîtres de la peinture ou l’œuvre d’artistes contemporains. Et les Genevois y sont à l’honneur, puisque deux plasticiens aux liens très étroits avec le canton du bout du lac accrochent leurs pièces aux cimaises de prestigieuses institutions hexagonales.