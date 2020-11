Bonne pêche à Sion – Pour Nils Liess et Roman Mityukov, la saison olympique a bien redémarré En l’absence de Jérémy Desplanches, les deux autres figures de proue de Genève Natation ont collectionné sept titres lors des Championnats de Suisse en petit bassin. Pascal Bornand

Nils Liess est moins dans le flou. Sa saison olympique a bien redémarré. Keystone

Après de longs mois sans compétition, les nageurs suisses retrouvent les plots de départ et la poussée d’adrénaline qui va avec. «Un vrai bonheur», se félicitent Roman Mityukov et Nils Liess. Même si la Zurichoise Lisa Mamié a décroché la palme en remportant six titres individuels, les sociétaires de Genève Natation se sont également illustrés en collectionnant à eux deux sept médailles d’or lors des championnats de Suisse en petit bassin. Les Lancéennes Noémi Girardet (2e sur 50 et 100 m libre) et Alexandra Froissart (3e du 200 m 4 nages et 2e du 400 m 4 nages) ont elles aussi eu droit aux honneurs du podium.