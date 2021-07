La star des JO et ses fragilités – Pour Naomi Osaka, le long chemin de l’acceptation passe par Tokyo Championne, activiste, égérie de mode, la star japonaise continue de chercher sa place sous le feu des projecteurs. Portrait d’un irrésistible mal-être. Mathieu Aeschmann

Naomi Osaka cogne dans la balle tête baissée, par peur d’avoir le temps de se poser trop de questions. Getty Images/ Clive Brunskill

Malgré le silence protecteur de l’Ariake Coliseum, Naomi Osaka a dû sentir le poids des regards. Dans la nuit de dimanche, la Japonaise a rejoué un match de tennis, cinquante-quatre jours après ce Roland-Garros qu’elle quitta pour éviter l’exercice médiatique et «préserver sa santé mentale». De Paris à Tokyo, l’onde de choc se fit stupeur puis embarras, indignation ou compassion, sans jamais se recentrer sur l’essentiel: qui est Naomi Osaka, joueuse la plus titrée en activité derrière les sœurs Williams et sportive la mieux payée de la planète?

«Je suis un réceptacle», répète-t-elle les yeux dans le vague dans le documentaire en trois épisodes qui retrace sa quête de sens sur Netflix. Un réceptacle, un conteneur, un bateau (vessel en VO), l’image témoigne d’une dépendance à autrui (celui qui remplit), d’une perte de contrôle. Elle renvoie naturellement aux épisodes dépressifs que la championne a confié traverser depuis sa première victoire à l’US Open en 2018. Mais cette passivité revendiquée contraste aussi avec la puncheuse intraitable sur le court, l’activiste woke culture qui défile à Minneapolis et la bête médiatique que les plus grands photographes s’arrachent. Rien que durant son récent «congé maladie», Naomi Osaka a signé une lettre ouverte dans le «Time Magazine», fait la couverture des très profilés «Sport Illustrated» (éditions maillots de bain) et «Vogue» Japon. En août, elle officiera aussi comme rédactrice en chef invitée du magazine «Racquet». Pour quelqu’un qui fuit l’attention, le timing est malheureux (les shootings ont précédé son forfait parisien) ou idéal (jolie pub pour le documentaire). Entre railleries et admiration, chacun choisit sa lecture et la polémique enfle.