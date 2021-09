Bambins hospitalisés à Genève – Pour moins souffrir, les enfants peuvent suivre le renard Les HUG ont mis au point un jeu en réalité virtuelle pour soulager les enfants qui subissent un acte médical désagréable. Reportage. Julien Culet

Aux Urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève, les soignants utilisent un jeu vidéo en réalité virtuelle pour aider les enfants à surmonter leurs craintes. Elias, 8 ans, doit se faire opérer après s’être cassé un bras. Un casque va le transporter dans un monde où il peut nager avec les dauphins. Magali Girardin

Faire revenir le printemps pour éviter de garder un souvenir traumatique de l’hôpital. À Genève, les HUG ont développé un jeu vidéo en réalité virtuelle (VR) afin que les enfants se concentrent sur une aventure et des sensations positives lors d’une intervention anxiogène ou douloureuse.

L’outil est principalement utilisé aux Urgences pédiatriques, à l’entrée des petits patients. «Le principe peut paraître simple: soit le cerveau se concentre sur la douleur et l’enfant la vit pleinement, soit le cerveau est activé, immergé dans une activité ludique et l’enfant ressent moins la douleur et la peur», explique Cyril Sahyoun, médecin adjoint du chef du service au service d’accueil et d’urgences pédiatriques. Avec son équipe et en partenariat avec le Laboratoire de modélisation multimodale de l’émotion et du ressenti de l’UNIGE, campus Biotech, il a pu bénéficier du prix coup de cœur du jury d’un hackathon, puis du financement de la fondation privée des HUG.