Chamboulement pour l’animatrice suisse – Pour Michelle Hunziker, la vie était presque parfaite Demeurée l’une des plus populaires animatrices télé d’Italie, la Suissesse vient d’annoncer sa séparation d’avec son mari Tomaso Trussardi. Christophe Passer

Sur le plateau de «Striscia la notizia», émission satirique qu’elle anime avec Ezio Greggio à la télévision italienne Sipa/DUKAS

De qui Michelle «Belle» Hunziker est-il le nom? Voici venir une femme qui a eu 45 ans le 24 janvier dernier, et qui avait au jour de son anniversaire les larmes aux yeux sur les images de son compte Instagram. Elle disait que tout cet amour ressenti de la part de ses «followers» la bouleversait. Parce que six jours plus tôt, l’annonce de sa séparation d’avec Tomaso Trussardi, héritier de la marque de mode du même nom, aimé depuis 2011, mari depuis 2014, père de ses deux plus jeunes filles, Sole, 8 ans, et Celeste, 6 ans, fait les titres people des gazettes italiennes, allemandes, alémaniques.