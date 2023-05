Casser un mythe – Pour maigrir, le sport ne sert (presque) à rien Si vous faites votre footing matinal dans l’espoir de perdre du poids, alors peine perdue. C’est uniquement en contrôlant votre alimentation que vous (re)trouverez la ligne. Florian Müller

Pour perdre du poids, c’est les calories qu’il faut peser. GETTY IMAGES

Avec son livre intitulé «Burn», Herman Pontzer, anthropologue évolutionniste à l’Université Duke, a bousculé un grand nombre d’idées reçues sur les calories et leur consommation par le corps. Selon lui, l’évolution du métabolisme humain à travers les âges est certes invisible mais tout à fait fondamentale pour l’adaptation à nos vies sédentaires. De nos jours, les humains brûlent moins de calories pour leurs activités quotidiennes qu’à l’époque des chasseurs-cueilleurs, mais bien plus pour faire fonctionner leurs cerveaux plus gros et subvenir aux besoins de vies plus longues. Voici quatre idées reçues sur le métabolisme renversées par le scientifique.