Plan pour le climat – Pour lutter contre le réchauffement, la Ville cible la voiture et le bâtiment Le Conseil administratif a présenté sa stratégie climat. Il entend supprimer une place de parking sur deux dans l’hypercentre. Âpres négociations en vue avec les autorités cantonales. Théo Allegrezza

Image d’illustration de la ville de Genève prise par drone. LUCIEN FORTUNATI

La dernière fois que le Conseil administratif in corpore avait convoqué la presse, c’était à l’occasion du premier budget de la législature. Un an et demi plus tard, l’Exécutif s’est à nouveau présenté au grand complet – avec Christina Kitsos sortie de son congé maternité et Sami Kanaan en visio pour cause de Covid – afin de dévoiler l’«ambitieuse» stratégie que la Ville de Genève a élaborée pour lutter contre le réchauffement climatique. La voiture et le bâtiment y occupent une place de choix.