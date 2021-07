Économie de tourisme - Pour les vacances, un passe spécial pour les touristes

Les cartes postales ensoleillées du sommet Biden-Poutine rangées, l’hôtellerie retrouve en juillet son rythme habituel. Malgré des améliorations, la situation du tourisme reste difficile, souligne Gilles Rangon, président de la Société des hôteliers. Mais le secteur refuse la sinistrose et, pour attirer du monde, lance une offre spéciale pour l’été. Interview.

Le sommet Poutine-Biden a été un succès d’image pour Genève. Trois semaines après, quel bilan en tirez-vous? Quel est son impact?

Il reste un succès d’image avant tout, avec une organisation et une météo à la hauteur d’un événement susceptible de dynamiser la destination. Il avait un petit côté balnéaire intéressant. Mais concrètement, évidemment, les retombées économiques sont relatives. Mon hôtel a par exemple enregistré une fréquentation de 50% sur deux ou trois jours. Mais quand même, en repartant, les journalistes belges et d’Europe centrale qui étaient chez moi m’ont dit qu’ils reviendraient. Et cela tombe bien!