Manifestations de plus de 1000 personnes autorisées dès octobre – Pour les organisateurs de concerts et de festivals, «le flou artistique demeure» Berne a décidé de prolonger d’un mois, jusqu’à la fin septembre, l’interdiction des réunions de plus de 1000 personnes. Une décision qui met en péril des concerts et des festivals. Beaucoup d’organisateurs s’y étaient préparés. Prise de pouls. Jérôme Estebe

Souvenir du Paléo. À quand notre prochain bain de foule? Pas avant l’automne, en tout cas. Olivier Vogelsang

Les restrictions sur les réunions publiques mises en place depuis fin février vont perdurer. À l’instar des milieux sportifs, certains milieux culturels espéraient un assouplissement de la part de Berne. Il n’en sera rien. Jusqu’à la fin du mois de septembre, pas de rassemblement de plus de 1000 personnes. Après cette date, «concrètement, écrit le Conseil fédéral, il faudra obtenir une autorisation du Canton concerné pour organiser une manifestation, autorisation que le Canton peut refuser en fonction de sa situation épidémiologique et de ses capacités de traçage des contacts. […] Cette prolongation donne aux cantons le temps de définir le régime d’autorisation et de renforcer si nécessaire leurs capacités de traçage des contacts.» Car, comme l’a reconnu Alain Berset, «un match de foot ne correspond pas à un concert de musique classique ni à une foire spécialisée». Pour le ministre, les restrictions décidées pour les grands rassemblements dès le début de la pandémie ont clairement permis de limiter les contaminations. Pas question de prendre de risques, à l’heure «des retours de vacances, de l’ouverture des écoles et du retour des travailleurs au travail». Prise de pouls du côté de milieux culturels.