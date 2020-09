Crise du coronavirus – Pour les nostalgiques des voyages en avion, des plateaux-repas à l’emporter! Des compagnies se sont mises à vendre leurs stocks à la population. Depuis les barquettes jusqu’aux pyjamas de business class. Un vrai phénomène. Andrés Allemand Smaller

Qui l’eût cru? Les plateaux-repas des compagnies aériennes se vendent comme des petits pains auprès des clients en manque d’heures de vol. KEYSTONE

À quoi reconnaît-on les vrais nostalgiques du voyage en avion? Même les plateaux-repas leur manquent! Ce n’est pas une boutade. En ces temps de pandémie, vu le nombre réduit de vols et les contraintes limitant le service à bord, de plus en plus de fournisseurs se mettent à vendre leurs barquettes à la population obligée de rester clouée au sol. Et ça marche!

C’est Thai Airways qui a lancé la tendance en avril, proposant à l’emporter une série de repas en boîte, depuis les célèbres crevettes sautées jusqu’à l’émincé de joues de bœuf à la sauce au cumin. La compagnie indonésienne Garuda, pour sa part, s’est mise à vendre la nourriture carrément dans des barquettes. L’objectif, bien entendu, étant de réussir à vendre les stocks qui leur restaient sur les bras. Ainsi à Hong Kong, Cathay Pacific a proposé ses repas au personnel de l’aéroport.

Boulettes et schnitzel

Le phénomène n’est pas uniquement asiatique. En Israël, l’entreprise Tamam Kitchen, qui fournissait les vols en partance de l’aéroport Ben Gourion (El Al, Turkish Airline, etc.) a dû licencier la plupart de ses 550 employés. Mais leur patron, Amir Shutzman, a ensuite posté en ligne une publicité invitant la population à acheter les repas surgelés jadis destinés aux passagers. Résultat: il a pu réengager une partie du personnel, grâce aux livraisons de boulettes et d’escalopes panées à prix imbattable: cinq repas pour 50 shekels (13 fr. 50). Tamam fournit notamment une fabrique dont la cafétéria a dû fermer à cause de la pandémie. Selon le PDG, ses clients types achètent d’abord par nostalgie, ensuite par solidarité, enfin par goût. Dans cet ordre-là.

Aux États-Unis, la firme GNS Nuts, qui fournissait American Airlines et United, s’est mise à écouler un stock de 13 tonnes de noix en mettant en ligne ses «paquets de luxe» habituellement servis aux passagers voyageant en classe affaires ou en première.

Ruée sur les pyjamas

La nostalgie est bien réelle. En Australie, la compagnie Qantas a décidé de mettre en vente 10’000 pyjamas destinés aux voyageurs en classe affaires. Tout est parti en quelques heures! Autre offre à succès: de petits paquets à 25 dollars australiens (16 fr. 50) contenant un pyjama, douze biscuits chocolatés Tim Tam, des sachets de thé à la citronnelle et au gingembre ainsi que des amandes fumées.

Plus étonnant encore, en juillet l’aéroport Songshan à Taipei a organisé un «vol vers nulle part»: quelque 7000 candidats se sont inscrits dans l’espoir d’être parmi les 60 heureux élus qui ont pu se présenter à l’enregistrement, puis embarquer à bord d’un avion qui est simplement resté au sol. Vu l’immense succès populaire, des compagnies aériennes taïwanaises ont ensuite eu l’idée de mettre sur pied des vols de plusieurs heures à destination… du même aéroport dont l’avion avait décollé. Enfin, les Australiens de Qantas ont eu l’idée d’affréter des avions pour des vols permettant aux passagers d’admirer l’Antarctique.