Reconnaissance – Pour les Genevois, Paris reste une ville de tous les possibles Tout comme Darius Rochebin, ils sont nombreux les comédiens, designers ou écrivains à partir tenter leur chance à Paris. Et cela tombe bien car ils y jouissent en ce moment d’une véritable reconnaissance. Andrea Machalova

Paris est pour beaucoup synonyme de prestige et de réussite. Enrico Gastaldello

Monter à Paris pour réussir sa carrière, l’idée n’est pas nouvelle. De par son prestige historique, ses institutions et son offre culturelle, la Ville Lumière a de tout temps attiré intellectuels, artistes et penseurs. Nombreux sont les comédiens à avoir fait leurs débuts sur les planches des théâtres parisiens, à commencer par Michel Simon, Gilles Privat ou plus récemment Gaël Kamilindi.