Les Aigles battus à Fribourg – Pour les Genevois, les play-off n’ont pas encore commencé C’est bien parti pour Fribourg (2-1) dans cette série contre des Aigles qui ont manqué de tranchant. Christian Maillard

Pour les Genevois, battus devant des supporters en… cartons, la série n’a pas encore vraiment démarré. ERIC LAFARGUE

Il fut un temps pas si lointain où ces derbies entre les Dragons et les Aigles sentaient vraiment le soufre; quand il y avait du public et pas des mannequins dans les gradins comme ce mardi. Et que Chris McSorley était toujours le coach de Ge/Servette. Pour l’Ontarien, on allait en play-off comme à la guerre, en cherchant par tous les moyens à prendre l’ascendant, quitte à franchir très souvent la ligne blanche ou en sollicitant les arbitres.

Durant de longues années, les adversaires des Aigles craignaient une rencontre avec les Genevois, qui avaient une très mauvaise réputation, comme le confirmait Sandy Jeannin, mardi à l’agence Keystone. «Son équipe lui était complètement dévouée et McSorley utilisait à merveille l’intimidation.» Pour Gianluca Mona, qui avait été gardien dans les deux formations, «il suffisait en effet d’un bon check grenat d’entrée pour ne plus revoir les Fribourgeois. Gottéron n’aimait pas affronter une équipe trop physique, quand ça frappait dans les bandes.»