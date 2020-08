Hockey sur glace – Pour les clubs, «50% c’est insuffisant pour survivre» Les clubs de hockey redoutent les décisions qui pourraient être prises par le Conseil fédéral en termes de remplissage des patinoires. Christian Maillard

Laurent Strawson, président de GE Servette, est inquiet. TDG/Georges Cabrera

«On n’est pas bien!» Au bout du fil, on se pose toujours autant de questions par rapport à la reprise du championnat; surtout par rapport à l’affluence qui sera autorisée dans les stades et les patinoires à mi septembre ou début octobre.

Après les fuites du plan Berset et du Conseil Fédéral dans le «Tages Anzeiger», ce coronavirus n’en finit pas d’agiter les nuits des dirigeants de hockey et de foot en Suisse. Après la fin de la consultation des cantons, il semblerait que les politiciens auraient décidé, selon les voeux du Conseiller Fédéral, d’un taux de remplissage fixé à 50% des capacités dans les arènes fermées et à deux tiers à l'extérieur.

«Pour les Vernets, cela signifie environ 3000 personnes environ, soit un chiffre très en dessous de ce qu’on attend pour boucler un budget qui avait été rédigé en janvier avant le Covid.» Laurent Strawson, président de GE Servette

Dans l’attente d’une décision officielle en provenance du Palais Fédéral le 2 septembre prochain, les présidents de club se montrent plutôt inquiets par rapport à ces mesures. «Ce 50% est un élément concret qu’on est en train de prendre considération, soupire Laurent Strawson, patron des Aigles. Pour les Vernets, cela signifie environ 3000 personnes environ, soit un chiffre très en dessous de ce qu’on attend pour boucler un budget qui avait été rédigé en janvier avant le Covid. On va devoir refaire une analyse financière et, sur cette base, calculer ce qui nous manquera à la fin.»

La règle de trois est simple, le résultat un peu moins... A l’image de Berne, qui va devoir refuser l’entrée à 2000 abonnés (il n’y aurait que 8000 spectateurs autorisés sur 10 000), comment vont réagir les autres clubs qui ont également plus d'abonnements que les 50% de leur patinoire.

«On ne s’alarme donc pas encore mais si on décide, le 2 septembre, que ce sera 50%, ce serait insuffisant aux clubs de survivre par leurs propres moyens.» Raphaël Berger, directeur général de Fribourg Gottéron

«Je dirais juste que ce document qui a fuité n’est qu’un projet et qu’il y a encore des discussions en cours lors desquelles notre league a pu faire valoir son argumentation, tempère Raphaël Berger, directeur général de Fribourg Gottéron. Alors si pour l’instant on peut s’inquiéter de la direction que cela prend, on ne désespère pas que l’on prenne en considération notre avis, à savoir de pouvoir utiliser un maximum les places assises disponibles sans limitation de pourcentage et de discrimination que l’arène soit ouverte ou fermée. On ne s’alarme donc pas encore mais si on décide, le 2 septembre, que ce sera 50%, ce serait insuffisant aux clubs de survivre par leurs propres moyens.»

A Genève, le discours ne varie pas d’un iota. «On doit désormais réfléchir ensemble pour trouver une solution, remarque Laurent Strawson. Il s’agit d’une réflexion collective de 12 associés tous concernés par le même problème. On ne peut pas agir chacun dans notre coin sachant qu’à la fin on va tous perdre de l’argent.»

Une réunion est prévue ces prochains jours pour élaborer un plan aussi solide que possible et aussi efficace que nécessaire…