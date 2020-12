Suisse – Pour les cantons, la coopération avec la Confédération est à améliorer Un rapport des cantons indique que que la collaboration avec Berne durant la première phase de la crise a laissé à désirer. Pour y remédier, un nouvel organe politique serait nécessaire.

L’échange d’informations et de données avec la Confédération gagne à être amélioré, estime la Conférence des gouvernements cantonaux (photo du Palais fédéral prise le 9 octobre 2019). KEYSTONE

La collaboration et la communication entre la Confédération et les cantons ainsi qu’entre cantons doivent être améliorées. C’est ce que conclut un rapport intermédiaire établi par les cantons sur la gestion de la crise durant la première phase de la pandémie de coronavirus, entre février et septembre.

«Même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, des failles ont déjà été identifiées», a écrit la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) mardi dans un communiqué. Le fonctionnement des états-majors de crise pourrait être amélioré, selon elle.

Pour permettre une meilleure collaboration entre la Confédération et les cantons, un nouvel organe politique devrait voir le jour, «resserré et composé paritairement, qui reproduise de manière adéquate la responsabilité partagée entre les échelons institutionnels», estime la CdC. Et d’ajouter qu’il est question de favoriser une gestion «anticipative et globale» et de prévoir l’évolution possible sous forme de scénarios.

L’organe devrait aussi permettre d’avoir une perspective transsectorielle, sans que les aspects tantôt sanitaires, économiques ou de politique sociale ne dominent «unilatéralement» le discours politique. La CdC trouve que «c’est le seul moyen pour que la Confédération et les cantons puissent agir vite et de manière concertée».

Davantage consultés

La CdC regrette en outre que les cantons aient trop peu été consultés, alors qu’ils sont responsables de l’exécution des mesures nationales. Ils devraient être davantage associés à la préparation de ces dernières. Ensuite, lors de la mise en oeuvre, la Confédération devrait plus soutenir les cantons, par exemple en désignant des interlocuteurs qui puissent répondre rapidement à leurs questions et demandes.

Des progrès sont également à faire dans la collaboration intercantonale, d’après la CdC. Un accord total entre cantons n’est pas toujours possible en raison de processus, structures et configurations politiques différents d’un canton à l’autre, mais la CdC estime qu’une gestion de crise globale passe aussi par une coordination étroite entre et au sein des conférences gouvernementales régionales et des conférences des directeurs ainsi qu’à la Maison des cantons à Berne.

Les cantons doivent d’ailleurs assurer une communication «claire et cohérente» afin d’expliquer pourquoi certaines de leurs décisions peuvent diverger. Par ailleurs, la loi sur les épidémies doit plus clairement énoncer les compétences de la Confédération et des cantons en situation particulière, les deux échelons ayant leur part de responsabilités.

Plateforme

En termes de communication, la CdC juge que l’échange d’informations et de données gagne aussi à être amélioré. Une plateforme d’échange uniforme entre la Confédération et les cantons doit permettre de partager «efficacement» informations et données sur les statistiques, les mesures ou les campagnes d’information.

La Confédération doit en outre fournir les documents dans les trois langues officielles, afin de mettre «sur un pied d’égalité» le français, l’allemand et l’italien. Les informations de première importance devraient aussi être publiées en romanche, selon la CdC.

Enfin, le Plan suisse de pandémie Influenza, entré en vigueur en 2018, doit être revu. Aucun exercice d’ampleur n’avait au préalable eu lieu pour préparer le travail des organes de crise et des acteurs concernés. Ainsi, la pandémie a été «un exercice en temps réel». La Confédération doit aussi garantir le suivi, notamment en veillant à ce que les chaînes d’approvisionnement en masques de protection soient opérationnelles.

ats/nxp