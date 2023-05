Football – Pour les adieux genevois de Geiger, Servette et Bâle se neutralisent Au terme d’une partie splendide, Genevois et Rhénans n’ont pas réussi à se départager (3-3). Pour l’attribution des places européennes, tout se jouera lundi. Nicolas Jacquier Genève

Servette a offert un magnifique match de football à Alain Geiger pour sa dernière à Genève Image Freshfocus

À la Praille, des hommes et des trophées ont été applaudis ce jeudi soir, avec la présence des hockeyeurs des Vernets, fêtés comme tels à la mi-temps pour leur titre de champion de Suisse, ainsi que celle des M21 servettiens, couronnés après avoir dominé la 1re ligue. Mais le vrai – et finalement seul – héros devait épouser les traits d’Alain Geiger, dont c’était là les adieux à domicile mais qui n’a pas reçu l’hommage appuyé qu’il méritait.

Étrangeté de l’instant: sans doute vexé d’avoir été écarté de manière bizarre, sinon peu élégante, ce que l’on peut comprendre au vu des résultats obtenus depuis 2018, le coach valaisan avait lui même insisté auprès de ses dirigeants pour que rien ne soit organisé en son honneur. Contrit, le club devait même préciser sur son site qu’un match lui serait dédié en début de saison prochaine afin d’honorer tout ce qu’il a apporté durant son long bail de cinq ans. En attendant, le futur ex-entraîneur du SFC a dû se contenter d’un magnifique tifo de la section «grenat», d’une ovation du stade ainsi que d’un… clafoutis aux cerises offert précédemment par un jeune fan. Avant d’être fêté par ses joueurs et son staff, déployant une banderole de remerciement au coup de sifflet final. On imagine l’émotion qui a pu l’envahir à ce moment-là.

Ces adieux quelque peu tronqués n’ont toutefois pas réussi à occulter une rencontre demeurée aussi ouverte que spectaculaire. Face à Bâle, cet ex-européen enchanteur qui pourrait ne pas le redevenir, Servette allait d’entrée se créer une ribambelle d’occasions en dépit d’un déchet technique assez inhabituel. Après deux offrandes de Stevanovic demeurées inexploitées – Kutesa frappe en force après avoir «chipé» le ballon dans les pieds de Bedia, mieux placé que lui (13e), tête non cadrée de Pflücke (31e) –, le troisième service du No 9 de la Praille faisait enfin mouche. Après avoir mystifié Lang au milieu du terrain, Stevanovic pouvait au terme de son raid décaler Bedia, lequel ne manquait pas pareil caviar (42e). Moins de 60 secondes plus tard cependant, un blanc collectif de toute la défense genevoise permettait aux visiteurs d’égaliser lorsque l’inévitable Amdouni transformait un service de Burgler intelligemment dévié par Diouf. Après avoir superbement effacé Vouilloz, l’ancien junior du SFC avait failli avant cela ouvrir la marque jusqu’à en perdre sa chaussure (32e).

Déchaîné, Servette choisit de remettre une couche d’accélérateur à la reprise; Bâle ne se laissant pas faire, il y eut des espaces et chances de but de part et d’autre, certaines immenses, à l’instar de celle Diouf, volleyant au-dessus après une «roulette» d’Augustin (50e).

À la faveur d’une frappe monstrueuse de Burger, le visiteur parvenait à reprendre les devants. Guère inquiété, le milieu de terrain avait tout le temps d’armer un missile qui transperçait les filets de Frick avec la complicité du poteau (70e). Sur une mauvaise relance du gardien rhénan, il fallait ensuite une inspiration de Stevanovic pour offrir au remplaçant Touati son deuxième but de la saison.

Alors qu’il était dans l’air et que le match prenait une intensité dramatique, le but que l’on pensait être celui du K.-O. tombait à la suite d’un enchaînement magnifiquement réussi: ouverture millimétrée de Fofana, contrôle et reprise instantanée de Stevanovic pour un but qui faisait se lever les plus de 12’000 spectateurs (81e). Sur un dernier corner bâlois, Amdouni devait toutefois doucher les espoirs locaux en exploitant un ballon que Frick n’avait pas réussi à maîtriser. 3-3 final. Pour Servette, il faudra attendre l’ultime journée pour savoir quel strapontin européen il occupera au coup de sifflet final du championnat. Tandis que les Grenat se déplaceront à Lucerne lundi (16h30), leur concurrent Lugano sera au même moment à l’épreuve du FC Zurich au Letzigrund.



Servette - Bâle 3-3 (1-1) Afficher plus Stade de Genève, 12'353 spectateurs Arbitre: Mme Staubli

Buts: 42e Bedia 1-0. 43e Amdouni 1-1. 70e Burger 1-2. 73e Touati 2-2. 81e Stevanovic 3-2. 88e Amdouni 3-3.

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Baron; Cognat (79e Diba), Clichy; Stevanovic, Kutesa (62e Fofana), Pflücke (62e Touati); Bedia (79e Crivelli). Entraîneur: A. Geiger.

Bâle: Hitz; Ndoye, Lang, Pelmard, Miller (87e Lopez); Diouf, Males (87e Fink), Frei, Burger; Augustin (69e Zeqiri), Amdouni. Entraîneur: D. Calla.

Notes: Servette sans Magnin, Cespedes, Douline (blessés), Valls (malade), ni Bauer, Chaïbi, Diallo (pas convoqués). Bâle sans Comas, Lopez (blessés), H. Vogel, Adams, Calafiori, Xhaka (tous suspendus).

Avertissements: 23e Stevanovic. 61e Augustin. 86e Crivelli.



Les résultats de la soirée Afficher plus Lugano 2-0 YB Sion 1-2 FC Lucerne GC 2-2 FC Saint-Gall Winterthour 0-2 FC Zurich

