L’acquittement de Pierre Maudet par la Chambre genevoise d’appel et de révision n’est pas de nature à favoriser le retour au calme et à la sérénité au sein du Parti libéral-radical (PLR). Son président, Bertrand Reich, livre ses premières impressions.

Bertrand Reich, l’acquittement de Pierre Maudet change-t-il quelque chose pour le PLR?

Non, cela ne change rien. L’expulsion du parti de Monsieur Pierre Maudet n’était pas fondée sur le point de vue judiciaire et pénal, mais sur certains comportements vis-à-vis du PLR. Cela dit, et quels que soient les considérants de cet acquittement, je continue à penser qu’il n’est pas sain que le financement d’un sondage ne passe pas par le parti. Il faut éviter les financements parallèles.