Basketball – Pour le mercato, les Lions de Genève ont sorti les crocs Très agressifs sur le marché des transferts, les dirigeants du Grand-Saconnex ont pris le contre-pied de l’été dernier. Explications. Jérémy Santallo

Bryan Colon, au centre, était le joueur helvétique le plus talentueux sur le marché. Il a été recruté par les Lions de Genève, de l’entraîneur Alain Attallah (à g.) et de Robert Margot, directeur sportif du club genevois. LES LIONS DE GENÈVE

On n’avait jamais discuté avec Robert Margot, mais on a vite compris de quel bois il est fait. Lorsqu’on lui a lancé un coup de fil, mercredi, on a commencé par le féliciter pour son nouveau poste de directeur sportif chez les Lions de Genève. La réponse de l’ancien joueur aux 65 sélections en équipe nationale a fusé. «Les félicitations, on verra ça pour dans six mois, merci.»