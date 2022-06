L’inflation, qui partout s’accélère, risque-t-elle de s’installer durablement? Plusieurs hypothèses sont en présence, qui méritent toutes d’être prises en considération.

Au point de départ de l’analyse, il y a cette concomitance accidentelle et malheureuse de trois ou quatre événements que rien ou presque ne laissait prévoir: une pandémie d’origine et d’ampleur inédites qui n’en finit pas de rebondir, l’opiniâtre politique «zéro Covid» suivie par la Chine, l’agression russe menée brutalement contre l’Ukraine et le blocage des exportations de céréales et de métaux qui en a découlé.

«Sans relâchement temporaire d’engagements climatiques, on voit mal comment le monde pourrait échapper à la pire crise industrielle, alimentaire et sociale des cinquante dernières années.» Marian Stepcynski

De ce constat se dégagent plusieurs scénarios possibles. Dans l’hypothèse la plus optimiste, on assisterait, à l’inverse de ce qui précède, à une conjonction providentielle des contraires: les variants redoutés du Covid apparaissent finalement bénins, la Chine reprend à toute allure ses exportations car sa stratégie de strict confinement s’avère finalement gagnante et la Russie plie suffisamment devant les sanctions pour relâcher son étreinte sur l’Ukraine. Dans ces conditions iréniques évidemment peu probables – mais sait-on jamais –, l’inflation reflue aussi vite qu’elle est venue.



À l’opposé, scénario noir mais nullement improbable, les infections sanitaires persistent voire s’aggravent, la Chine s’obstine dans l’impasse et la guerre en Ukraine s’embourbe dans un pat d’infinie durée, faute de vainqueur et de vaincu. Alors, l’économie mondiale s’installe dans une stagflation que les autorités monétaires, ayant épuisé leurs moyens d’action, sont incapables d’enrayer et que les États surendettés ne parviennent pas davantage à surmonter.

Entre deux, toutes les combinaisons de bien et de mal sont envisageables: un rythme de croissance mondiale non point brisé mais ralenti, une inflation maintenue cahin-caha à la limite du tolérable, en tous les cas une situation morose, loin de rejoindre ce qui prévalait ex ante, et un appauvrissement prolongé des régions du globe les plus défavorisées.

Pour lutter contre ce qui ressemble de plus en plus à une conjonction inédite d’insuffisance d’offre (car contrainte par les différents blocages susmentionnés) et d’une demande de rattrapage alimentée par l’épargne accumulée pendant les mois de confinement, il n’y a pas 36 solutions. Trop freiner la demande par un resserrement excessif de la politique monétaire serait à la fois casse-cou et injuste pour ceux, à faible revenu, qui n’ont pas eu de quoi épargner. Reste donc à soutenir l’offre. Plus facile à dire qu’à faire quand les sanctions infligées à la Russie réduisent l’apport de nombreux intrants irremplaçables dans beaucoup de secteurs, à commencer par les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon)!

Il y a cependant de possibles ouvertures, à condition d’accepter, ô sacrilège, la transgression momentanée de quelques interdits écologiques: redémarrer les centrales nucléaires à l’arrêt, réintroduire les ingrédients phytosanitaires nécessaires au maintien d’un minimum de productivité agricole, assouplir enfin les limitations à l’émission de gaz à effet de serre. Sans ce relâchement temporaire d’engagements pris à Tokyo (COP3) et aux successives Conférences des parties (COP15 et suivantes), on voit mal comment le monde pourrait échapper à la pire crise industrielle, alimentaire et sociale des cinquante dernières années.

