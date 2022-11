Course au Conseil fédéral – Pour le groupe paysan, «c’est Baume-Schneider et Rösti» Avant les auditions devant les partis ce mardi, les quatre candidats ont répondu aux questions des agriculteurs du parlement. Et «il n’y a pas photo». Florent Quiquerez

Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider ont marqué des points chez les paysans. Keystone

Pour les quatre derniers finalistes, les choses sérieuses commencent. Les deux candidats UDC - Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt – et les deux PS - Elisabeth Baume-Schneider et Eva Herzog - sont attendus devant les groupes parlementaires ce mardi, avant une seconde tournée la semaine prochaine. Mais ce lundi, un lobby pas comme les autres les a déjà reçus: le groupe paysan.

Élus avant tout bourgeois et proches du milieu agricole, ils étaient une trentaine à poser des questions au quatuor. Et à l’issue de ces auditions, «il n’y avait pas photo», pour reprendre l’expression d’un des membres. Elisabeth Baume-Schneider (JU) et Albert Rösti (BE) sont ceux qui ont fait la meilleure impression, surpassant Eva Herzog (BS) et Hans-Ueli Vogt (ZH).

«On a tout de suite senti la différence entre ceux qui viennent des régions rurales et ceux qui sont issus de milieux urbains», admet Pierre-André Page (UDC/FR). Pour l’agriculteur, «la Jurassienne et le Bernois ont marqué des points».

Loup, OGM et paiements directs

Pour Simone de Montmollin (PLR/GE), «la distinction s’est faite entre ceux qui parlent d’agriculture comme d’un sujet politique et ceux qui ont grandi dans ce milieu». Elisabeth Baume-Schneider et Albert Rösti sont en effet fille et fils d’agriculteurs. «Cette compréhension de la réalité du terrain est utile pour accompagner et dimensionner les réformes agricoles à venir.»

«La distinction s’est faite entre ceux qui parlent d’agriculture comme d’un sujet politique et ceux qui ont grandi dans ce milieu.» Simone de Montmollin (PLR/GE)

Utilisation des produits phytosanitaire, approche par rapport au loup, utilisation des OGM dans l’agriculture, paiements directs: la discussion a abordé de nombreux thèmes. Le groupe paysan fera-t-il une recommandation officielle? «Non, réagit son président Markus Ritter (Le Centre/SG). Pour nous, les quatre candidats se sont montrés à la hauteur.»

Une prudence qui s’explique: le lobby paysan souhaite pouvoir collaborer avec les deux nouveaux conseillers fédéraux, quel que soit le choix de l’Assemblée fédérale le 7 décembre.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.