L’éditorial - Pour le football, ça se «pass» bien

«J’aime ces moments. On est là, tous ensemble… Des ballons sur le sol, des regards qui se croisent. C’est toujours les mêmes gestes. D’abord la jambe gauche. Toujours. Chaussette. Chaussure. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de [marque d’eau de source]. Toujours.» Dans une publicité en l’an 2000, Zinédine Zidane a presque tout dit du retour dans les stades des fans de foot ce week-end en Suisse, tellement les supporters n’ont pas semblé avoir oublié leurs habitudes en un an et demi de pandémie.

Je pourrais d’ailleurs le paraphraser ainsi, pour exprimer ce que j’ai vécu au stade ce week-end: «J’aime ces moments. On est là, tous ensemble… Des ballons sous les yeux, des regards qui se croisent. C’est toujours les mêmes gestes. D’abord, un verre dans la main gauche. Toujours. Chants. Saucisses. Puis l’entrée dans le stade. Et puis une gorgée de bière. Toujours.»

Ce week-end à travers la Suisse, les fans du ballon à sortir leur QR code et leur ticket, en plus d’une pièce d’identité, pour avoir le droit de suivre, à nouveau, un match de Super League avec du public. Et pour ce premier épisode, ni les défaites ni le ciel orageux n’ont fait disparaître les sourires non masqués de ceux qui ont enfin pu se presser dans les tribunes.

Samedi, ils étaient plus de 4000 à Lausanne. Dans le même temps, à Lucerne, ils étaient 13’231. À Lugano, dimanche, seulement 2120, mais c’est Lugano. À Sion, le derby face à Servette a attiré environ 4000 fans. Le classique entre GC et Bâle, lui, a permis à 3400 supporters vaccinés, rétablis ou testés de retrouver le chemin des stades. Pour le moment, tout se «pass» bien sanitairement. Pourvu que ça dure!

