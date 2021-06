Plan climat genevois - «Le système actuel est fou et insoutenable!»

«Le système actuel est fou et insoutenable!»

Dominique Bourg, professeur ordinaire à la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne.

Début juin, le Conseil d’État genevois a présenté son plan climat, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Un programme ambitieux, difficile à réaliser tant les moyens pour y parvenir semblent manquer. Que faut-il en penser? L’avis de Dominique Bourg, professeur honoraire à l’Université de Lausanne et à l’Institut de géographie et durabilité.

En dix ans, Genève veut baisser chaque année de 6 points les émissions de gaz à effet de serre. C’est l’équivalent des effets de dix années Covid de suite. Est-ce réaliste?

Le réalisme revient souvent pour définir ce qui convient à l’économie… comme s’il était réaliste de crever de faim sous le cagnard et la sécheresse! En 2019-2020, la production australienne de riz et de sorgho s’est effondrée de 63% en lien avec un été (austral) incendiaire. Bientôt, il est probable que la production alimentaire mondiale baisse. À compter de 2040, il n’est pas exclu que la température mondiale ait augmenté de 2 degrés, rendant certaines régions tropicales non vivables. Donc, le plan genevois est réaliste.