Rallumer le son? – Pour le business des tournées, 2021 est déjà année morte Relâchement des contraintes ou non, les producteurs romands de spectacles ne parient pas sur une réelle reprise de leur activité avant 2022. Trop d’inconnues et de risques pèsent sur l’économie du live international. Francois Barras

Verra-t-on bientôt Nick Cave sur scène (ici en 2018)? Le concert suisse du chanteur fut annoncé pour juin 2020, puis juin 2021: deux fois reporté, désormais annulé tant sont flous les prochains mois de la musique live. KEYSTONE

Ils adoreraient fredonner une autre mélodie mais c’est toujours le même refrain qu’ils répètent, depuis une année que leur activité est à l’arrêt total. Les principaux promoteurs romands de musique ont cru à une parenthèse de quelques semaines puis de plusieurs mois avant de se résoudre au tunnel sans fin de la crise; ils ont zigzagué au gré des réglementations fluctuantes et des hypothèses d’ouverture adaptée, limitée, voire chimérique comme de caser un maximum de 50 personnes dans une salle de 2000 places. Depuis octobre dernier, tout est fermé et, d’une certaine façon, plus clair. Et plus grand monde ne veut recommencer de mois en mois la valse des paris quant à une imminente réouverture: la plupart des producteurs de spectacle ont déjà fait leur deuil de 2021.