Humour à Genève – Pour le bonheur du public, l’impro reprend ses droits à la Madeleine Un match décisif a eu lieu samedi soir dans ce théâtre, avec la crème des improvisateurs face à des défis délirants. Pascal Gavillet

De gauche à droite, Juan-Sébastien Rial, Eric Lecoultre, Donatienne Amann, Nina Cachelin, Nadim Ahmed et Adrien Laplana le 4 février à la Madeleine. FRANK MENTHA

D’un match d’impro à l’autre, rien n’est jamais pareil. Car – est-il besoin de le rappeler? – chaque spectacle de cette discipline de plus en plus populaire et courue est absolument unique. Contrairement au théâtre, où une même pièce se répète, avec des nuances, d’un jour au suivant, d’un soir à l’autre, le match d’impro relève autant de la performance artistique que de la discipline sportive, avec arbitrage, comptage de points et décompte du temps de jeu, le tout sans connaissance préalable du contenu. Preuve par le rire samedi soir au Théâtre de la Madeleine, et non à Lausanne comme c’est souvent le cas pour ce format, avec le lancement, par Impro Suisse, de la sixième édition des rencontres internationales. Verts vs Bleus. On restait dans le microcosme romand, avant d’accueillir l’équipe du Québec, puis celle de Belgique, qui viendront un peu plus tard dans l’année.