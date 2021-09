20 ans du 11 Septembre – Pour le 11 Septembre, «tdg.ch» avait une semaine Au moment où les attentats secouent le monde, les sites des journaux en ligne n’en sont qu’à leurs balbutiements. Pour autant, une équipe s’est rapidement constituée à la «Tribune» afin d’offrir aux lecteurs le premier direct de son histoire. Frédéric Thomasset , Léa Frischknecht

Daniel Klopfenstein garde un souvenir particulier du 11 septembre 2001. À l’époque, il s’occupait de l’édition du journal mais faisait aussi partie de la petite équipe chargée de développer le site web de la «Tribune de Genève». «Nous avions lancé www.tdg.ch une semaine avant les attentats, se souvient celui qui s’occupe toujours de gérer le site aujourd’hui. Il existait une page internet «vitrine» depuis 1998 mais là, c’était vraiment un nouveau site avec des actualités en direct.» Parmi les journalistes en charge du projet, personne ne se doutait qu’après seulement une semaine d’existence, tdg.ch serait amené à couvrir un événement d’une telle envergure.

«Comme je n’étais pas mobilisé pour l’opération papier, j’ai proposé de prêter main-forte au web.» Philippe Schneider, journaliste à la rubrique locale au moment des faits

Le jour des attentats, la rédaction a d’ailleurs le regard tourné vers l’édition papier du lendemain. Le digital n’a pas encore l’importance qu’on lui connaît aujourd’hui et la notion de «direct» appartient alors au monde de la télévision. Pourtant, une petite équipe se constitue rapidement avec la volonté d’informer heure par heure – minute par minute même – le lectorat du journal.

Traduction instantanée

«Mon collègue Laurent Forestier s’était lancé le premier, se souvient Philippe Schneider, alors journaliste à la rubrique locale. Comme je n’étais pas mobilisé pour l’opération papier, j’ai proposé de lui prêter main-forte.» D’autres collègues s’associeront à l’entreprise, dans un esprit d’entraide largement partagé. Dès lors, il ne reste plus qu’à s’organiser, pour permettre au lectorat de tdg.ch de vivre son premier direct sur le site.

«À l’époque, le digital ne s’appuyait pas encore sur tous les relais – agenciers, rédacteurs spécialisés… – dont il dispose aujourd’hui, se remémore Philippe Schneider. Il a fallu innover.» Les yeux rivés sur l’écran de télévision et les doigts sur le clavier, la petite troupe se met en branle et commence à retranscrire les informations qui tombent sur CNN. La chaîne est américaine et diffuse sans interruption. Surtout, les nouvelles défilent sous forme de bandeau en pied d’écran. «C’est pratique quand on doit traduire instantanément un contenu d’une telle importance», reconnaît le journaliste.

Nuit blanche à la rédaction

Pour la petite équipe, c’est le début d’une très longue nuit. L’édition papier boucle aux alentours de 23 h? Peu importe, outre-Atlantique, les nouvelles continuent de tomber et il faut alimenter le site. Le travail se poursuit ainsi jusqu’au matin suivant. «Nous n’avons pas vu passer les heures, se souvient Philippe Schneider. Entre les reprises, les recherches d’images et les traductions instantanées, nous n’avons pas eu de répit. Et puis il y a l’adrénaline, qui aide à se tenir éveillé.»

Le lendemain matin, Philippe Schneider et ses collègues du digital accueillent les journalistes qui débutent leur journée. Ils leur passent le relais, avec le sentiment du devoir accompli. Pour un premier direct, l’expérience est concluante. «Avec vingt ans de recul, on se dit qu’on a quand même fait fort, se félicite Philippe Schneider. On a participé à définir un format digital encore utilisé aujourd’hui.» Un constat que partage Daniel Klopfenstien, pour qui l’opération 11 septembre a permis au site «tdg.ch» de s’installer dans le paysage digital suisse, alors qu’il venait d’être lancé.

