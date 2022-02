Théâtre du Loup – Pour l’amour de Feydeau, Julien George prend les mêmes et recommence! Depuis dix ans, le metteur en scène genevois réhabilite avec doigté les succès du vaudevilliste. Avec «Un fil à la patte», il signe sa troisième incursion sur les pavés du boulevard. Katia Berger

Frédéric Landenberg, Laurent Deshusses, Julien Tsongas, Pascale Vachoux, Léonie Keller, David Casada, Gaëlle Imboden: et la troupe n’est même pas au complet… CAROLE PARODI

À peu de chose près, la même troupe, entraînée comme un champion olympique de triathlon. Le même scénographe, chargé d’huiler les gonds et de fixer les carpettes au sol. Le même metteur en scène, bien sûr, qui n’a plus à prouver sa maîtrise de l’horlogerie vaudevillesque. Quelques nouveaux venus dans l’équipe technique, sinon, tel le musicien Simon Aeschimann auquel on fait appel pour les bruitages rigolos et les jingles originaux. À un public chaque fois en liesse, le Genevois Julien George ressert un troisième Georges Feydeau (1862-1921), dix ans après une «Puce à l’oreille» de référence, plébiscitée sur la même scène du Loup, un peu moins de huit ans après une «Léonie est en avance» donnée avec une distribution moins pléthorique sur le plateau du Crève-Cœur.

Une affaire inepte

Douze comédiens aux costumes bariolés, aux coiffures hyperboliques et aux réflexes savamment conditionnés nouent ainsi l’intrigue d’«Un fil à la patte»: un séducteur opportuniste (Laurent Deshusses, au poil) veut rompre avec sa maîtresse du demi-monde (Carine Barbey) afin d’épouser la fille bien dotée (Léonie Keller) d’une austère baronne (Pascale Vachoux), mais sa veulerie l’en empêche. En parallèle, un ronflant général hispanique (Frédéric Landenberg), ayant jeté son dévolu sur la cocue, pourchasse un écrivaillon qu’il prend pour son rival (David Casada, chaplinesque). Secoués puis renversés sur le tapis, ces ingrédients donnent lieu aux quiproquos, aux courses-poursuites et aux portes claquées sans lesquels le genre n’aurait pas connu l’heure de gloire qu’il s’agit de rétablir.

Une fiancée atypique (Léonie Keller), un veule séducteur (Laurent Deshusses), une baronne guindée (Pascale Vachoux) et un ami qui pue du bec (Thierry Jorand)… CAROLE PARODI

On ne s’attend à rien d’autre: l’affaire est inepte. Écervelés autant que lâches, les personnages se contentent d’appliquer des emplâtres sur des jambes de bois: leur sottise consiste à s’enfoncer un peu davantage chaque fois qu’ils croient réparer un impair. Plus ils tentent de sauver la face, plus ils se cassent la figure. Pour se sortir sempiternellement d’embarras, leur baratin conjugue la mauvaise foi à la superficialité. Dans ce recours constant au rafistolage propre à la bourgeoisie de la Belle Époque, qu’y a-t-il donc pour séduire le spectateur de 2022?

Au cœur de l’intrigue, la chanteuse Lucette (Carine Barbey) croit filer le parfait amour avec le foireux Bois d’Enghien (Laurent Deshusses). CAROLE PARODI

La diversion vis-à-vis d’une actualité anxiogène, certes. Le rythme millimétré, allié à un jeu outrancier et un humour burlesque, pour sûr. Et l’excitation que procurent d’infimes entorses à la règle, insuffisamment exploitées du reste: un mariage vécu ici comme la trahison d’un amour adultère, et non le contraire; le déroulement d’événements décisifs non pas dans le salon ou l’alcôve attendus, mais dans une antichambre, une loge ou sur un palier. «Un fil à la patte»? Un monceau de calembredaines, oui, mais bien ficelées par ses serviteurs.

