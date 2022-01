Entretien avec Ai Weiwei - Pour l’activiste chinois, l’art est un combat

Cette histoire est avant tout celle de votre père, le poète et intellectuel chinois Ai Qing. Pourquoi ce choix?

On ne peut pas comprendre la Chine sans lire le combat de la génération de mon père. J’ai passé les vingt premières années de ma vie avec lui. Ce prince de la poésie chinoise était tout en haut de la liste de ces millions d’intellectuels victimes de la révolution culturelle et envoyés par Mao dans des camps de rééducation. Nous avons vécu dans des conditions difficiles, littéralement dans un trou creusé à même le sol. Mais mon père a toujours été calme et pacifique, défendant son sens de l’esthétisme même lorsqu’il nettoyait les latrines du camp. Je ne m’en rendais pas compte en grandissant à ses côtés et je ne l’ai compris qu’en écrivant ce livre. Pour moi, mon père est un saint.