Le nombre de nouvelles infections au coronavirus reste bien trop élevé en Suisse, a martelé Martin Ackermann, président de la task force scientifique, devant la presse: «Avec 80 décès par jour, nous sommes au 7e rang mondial». Il faut absolument sortir de la zone à risque.

La situation reste également très tendue dans les hôpitaux. Pour l’heure, sept cas de la nouvelle variante du virus provenant de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud ont été identifiés en Suisse. Elles représentent 1% des infections.

Cela peut paraître peu, mais à Londres, la nouvelle variante est déjà bien présente, a souligné Martin Ackermann. Les hospitalisations ont été multipliées par deux dans la capitale britannique.

La propagation des infections doit être évitée le plus possible ou retardée, c’est essentiel d’un point de vue scientifique et pour éviter un effondrement du système de santé.

En Suisse, il faudrait tester beaucoup plus, surtout dans les régions où l’on pense que la nouvelle variante circule. Autre recommandation du président de la task force, une intensification des traçages.

Le risque existe que la pandémie se rallume en terre helvétique Afficher plus Les chiffres des nouvelles infections restent très élevés en Suisse, reconnaît aussi Linda Nartey, médecin cantonale de Berne et vice-présidente de l’association des médecins cantonaux. L’occupation des lits en soins intensifs dans les cantons est également très importante. «Le risque existe que la pandémie se rallume chez nous», estime Linda Nartey. Il est donc important que la population continue à limiter ses contacts et à respecter les gestes de précaution. Les capacités de tests dans les cantons sont bonnes et elles seront encore étendues. Quant au traçage, certains cantons se contentent d’un suivi minimum, dans d’autres il est beaucoup plus poussé. Les capacités vaccinales seront mises en place en janvier et différents défis sont à relever. Il est important de pouvoir vacciner rapidement.

