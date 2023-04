DR

Petit-Lancy, 30 mars

La «Tribune de Genève» a publié deux articles intéressants sur la consommation de cannabis et de crack à Genève, tristement au-dessus de la moyenne. Sans entrer dans une analyse complexe de ce phénomène, on voit déjà que quelque chose cloche dans notre politique face à la drogue. La loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) décrit quatre piliers: prévention, thérapie et réinsertion, réduction des risques, contrôle et répression.

Quand la prévention n’est pas faite, une grande énergie est dépensée sur les autres points avec des résultats décourageants. En tant que mesure préventive, légaliser la consommation de cannabis s’avère contre-productif. Un article paru dans «24 heures» ce 30 mars explique que le trafic illicite en Californie se porte très bien depuis la légalisation et que la vente de cannabis sous contrôle étatique est en baisse. Le message envoyé par une distribution «officielle» est: ce n’est pas si grave de fumer du cannabis.

Légaliser sabote la prévention. Notre expérience auprès d’élèves de 12 à 17 ans a montré que ces derniers sont à la recherche d’informations factuelles sur les drogues et l’alcool. Lors de nos conférences, les réactions sont très positives et la plupart des élèves décident d’eux-mêmes de ne pas consommer ou d’arrêter. Exigeons de nos nouveaux élus que la prévention se fasse très présente dans les écoles!

Patrice Bösiger, association Dites non à la drogue

