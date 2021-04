Gestion de la pandémie – Pour la presse, le Conseil fédéral a pris un risque indispensable Après les annonces d’Alain Berset de mercredi de plusieurs assouplissements des mesures anti-covid, la presse réagit.

Arcinfo relève qu’Alain Berset affichait son «visage des jours maussades» car, comme il l’a dit d’emblée, cette réouverture s’accompagne d’un risque certes «raisonnable», mais un risque quand même. Keystone/Peter Klaunzer

Au lendemain des assouplissements annoncés par le Conseil fédéral, la presse relève jeudi que le gouvernement a pris un risque, mais un risque qui devenait indispensable. Il en va désormais de la responsabilité de chacun de conserver cet espace de liberté retrouvé.

«En ouvrant la porte à un courant d’air libre, le Conseil fédéral n’est pas en train de nous accorder sa confiance, il reconnaît simplement qu’il ne pouvait plus conserver la nôtre en nous privant de vivre ensemble», note Le Nouvelliste.

La décision du Conseil fédéral est «avant tout politique», ajoutent La Tribune de Genève et 24 heures, qui reconnaissent que, sur ce plan, «un geste semblait presque devenu indispensable». Un avis que partage Le Courrier, qui note que pour traverser cette pandémie, «la Suisse doit pouvoir apercevoir le bout du tunnel». Le Conseil fédéral n’avait «guère d’autre choix que de lâcher du lest», abonde le Journal du Jura.

Pour La Liberté, les annonces du Conseil fédéral s’inscrivent dans «l’ordre suisse des choses» et le lent cheminement sur la voie du milieu du pays. Et d’ajouter qu’avec «ses nuances et ses petits pas, la voie suisse aura au moins évité de trop vives alternances entre les joies des ouvertures et les tristesses des fermetures».

ArcInfo relève qu’Alain Berset affichait son «visage des jours maussades» car, comme il l’a dit d’emblée, cette réouverture s’accompagne d’un risque certes «raisonnable», mais un risque quand même.

Optimisme et responsabilité

Le rassemblement de Moutier, suite auquel les cas n’ont pas explosé, montre que le virus se transmet plus difficilement en plein air. Par conséquent, le Conseil fédéral a été bien inspiré d’alléger les contraintes à l’extérieur, note Le Quotidien Jurassien. Citant également l’exemple de Moutier, Le Courrier relève qu’il autorise «un certain optimisme».

Le Journal du Jura estime que la prise de risque est «mesurée» car, à part certains débordements, la population respecte bien les règles, un bon comportement également relevé par Le Quotidien Jurassien. Pas question pour autant de relâcher les efforts maintenant, avertissent la plupart des journaux.

«Rester patient et vigilant, ce n’est pas drôle. Mais manquer la chance qui semble s’offrir à nous après tous les sacrifices consentis le serait encore moins», insistent La Tribune de Genève et 24 heures. D’autant que l’on «voit désormais le bout du tunnel», ajoute Le Journal du Jura.

Et Arcinfo de livrer la recette, connue, pour ne pas revenir en arrière: il faut qu’un maximum de personnes se fassent vacciner et tester pour protéger leur entourage.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.