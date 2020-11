Conseil municipal – Pour la première fois, Chêne-Bourg se retrouve sans budget Malgré sa double majorité, la gauche chênoise a été minorisée à cause d’une élue absente et a fini par refuser son propre budget, amendé par l’Entente. Antoine Grosjean

Le projet de budget 2021 a finalement été refusé. Olivier Vogelsang

Après avoir renversé la majorité historique de droite à Chêne-Bourg, l’Alternative échoue à son premier vrai examen de passage. Le projet de budget 2021 de la majorité rose-verte du Conseil administratif a été refusé… par ses propres rangs. Récit d’un vote paradoxal.

Mardi soir, le Conseil municipal de Chêne-Bourg doit se prononcer sur le projet de budget d’un Exécutif dominé par les socialistes et les Verts. Cela aurait dû n’être qu’une formalité, vu que les deux partis jouissent aussi de la majorité absolue au Délibératif de cette commune qui, jusqu’aux élections municipales du printemps dernier, a été dirigée exclusivement par l’Entente pendant 150 ans. Mais c’est une majorité d’une seule voix. Or, ce soir-là, une élue Verte est absente. Et comme la présidente du Municipal est aussi issue de l’Alternative, et qu’elle ne peut pas voter – sauf quand il s’agit de départager deux camps à égalité – c’est la droite qui se retrouve avoir une voix d’avance.