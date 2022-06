Siège au Conseil de sécurité – Pour la France, la Suisse doit éviter une neutralité «trop littérale» L’ambassadeur français à New York Nicolas de Rivière commente l’arrivée de Berne dans l’organe exécutif de l’ONU.

L’ambassadeur français à l’ONU à New York veut collaborer avec la Suisse quand celle-ci siégera au Conseil de sécurité de l’ONU. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La France suggère à la Suisse «d’éviter d’avoir une vision trop littérale de sa neutralité» au Conseil de sécurité, alors que celle-ci devrait être élue jeudi pour 2023 et 2024. Pendant son mois de présidence de l’organe, Berne devra «viser des résultats concrets».

Après son élection, acquise étant donné qu’elle est seule avec Malte à briguer les deux sièges de membres non permanents du bloc d’Europe occidental, la Suisse siégera dès janvier prochain et présidera le Conseil en mai 2023. Nicolas de Rivière la met en garde contre une approche trop éloignée des situations chaudes. D’autant plus que Berne a une expertise dans la prévention et la réponse aux conflits.

«Il y a une tendance à aborder des thématiques», déplore-t-il dans l’attitude de certains États qui arrivent à la présidence du Conseil. Et d’affirmer que l’organe est devenu parfois «un laboratoire de réflexion».

S’il salue des initiatives qui ont permis d’éviter que des centaines de milliers d’enfants ne soient exploités par des acteurs armés, il souhaite que le Conseil de sécurité «se concentre sur son mandat». Et il faut trouver des compromis face aux crises pour montrer que celui-ci peut atteindre des avancées, alors que les cinq grandes puissances, dont son pays, ne vont, elles, pas renoncer pas au droit de veto, dit-il.

Pas d’équidistance

Saluant l’application des sanctions suisses contre la Russie, il appelle Berne à faire preuve de la même attitude au Conseil. La neutralité «ne doit pas être vue comme une équidistance», affirme M. de Rivière. Or, «les situations ne sont souvent pas vraiment ambigües», ajoute-t-il, mentionnant la guerre russe en Ukraine.

Alors que la Russie a opposé son droit de veto au Conseil sur la réponse à son offensive, il estime que cette crise ukrainienne remplira probablement largement les deux ans de mandat suisse. Et d’appeler encore à trouver une solution pour un apaisement durable dans la région.

Selon l’ambassadeur français, les sanctions contre Moscou n’affecteront pas la marge de manœuvre suisse. «Les Russes portent préjudice» à la communauté internationale, relève-t-il tout en appelant à continuer à leur parler. Malgré des demandes répétées, l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia n’a pas souhaité relayer auprès de Keystone-ATS l’analyse de son pays sur l’arrivée prochaine de la Suisse au Conseil.

Plus largement, la France a porté une proposition de code de conduite qui demanderait aux membres permanents de ne pas utiliser leur veto en cas d’atrocités de masse. Une initiative soutenue par plus de 100 États dont la Suisse. «Bien meilleure» que celle, que le Liechtenstein a fait aboutir, de devoir justifier celui-ci devant l’Assemblée générale de l’ONU mais «qui ne change pas grand-chose».

Discussion récente avec Baeriswyl

Problème, les États-Unis, la Russie et la Chine ne veulent pas de la proposition sur les atrocités de masse. «Nous allons continuer» à la défendre, ajoute M. de Rivière, mentionnant une «prise de conscience» que chaque acteur peut être poursuivi à terme pour des exactions.

La France et l’Allemagne pourraient aussi relancer leur Alliance pour le multilatéralisme. «La Suisse aura toute sa place» dans ce cadre, selon l’ambassadeur.

La France, qui a mis en avant au Conseil des thématiques chères à la Suisse comme les questions humanitaires ou le multilatéralisme, souhaite collaborer avec Berne. M. de Rivière a rencontré son homologue suisse Pascale Baeriswyl, «une diplomate d’expérience». «Nous connaissons la qualité et le professionnalisme» de la mission suisse, ajoute-t-il. Il voit en la Suisse un allié européen qui fera suite, selon lui, un peu à la Norvège dans son approche dans l’organe onusien.

ATS

