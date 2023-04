Dernier acte des play-off – Pour la finale de hockey, une fan zone est montée sur le parking des Vernets Les fans n’ayant pas obtenu de billets pourront voir le match sur écran géant depuis le parking des Vernets. Des milliers de personnes sont attendues. Rachad Armanios

Genève, le 27 avril 2023. Le parking des Vernets est fermé pour l’installation de la fan zone acte VII. LAURENT GUIRAUD

Une fan zone d’envergure est en train d’être mise en place sur le grand parking de la patinoire des Vernets. Elle sera ouverte dès 19 h ce jeudi soir, afin de permettre aux supporters Grenat de vivre le septième et dernier acte de la finale des play-off de National League entre Genève-Servette et Bienne. C’est ce qu’a annoncé en ce milieu de matinée le Genève Servette Hockey Club. Sur place, la «Tribune de Genève» a constaté la mise en place de barrières et l’évacuation de voitures.