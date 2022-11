Opération spéciale du 26 novembre (2/5) – Pour illustrer la Julie, tous les formats sont permis Bien installés dans les bureaux de la «Tribune de Genève», les seize élèves de la Haute École d’art et de design cherchent à exploser le cadre. Pronostics. Fabrice Gottraux Georges Cabrera

«Ne vous sentez pas obligés de rester dans des formes rectilignes.» Mardi 22 novembre, il est 15 h, lorsque les étudiantes et étudiants de la Haute école d’art et de design écoutent les nouvelles indications du metteur en page de la «Tribune de Genève».

Redessiner l’entier des pages du journal, cela donne envie d’exploser le cadre. Le cahier magazine du samedi 26 novembre, voilà la cible, qui ne perd rien pour attendre. Pour illustrer les articles, il y a de quoi faire et les idées abondent.

Plus vite que la lumière

Avec les élèves et leurs professeurs, la rédaction a défini des formats, carrés, rectangles, des cases même, pour réaliser un strip de bande dessinée. Déjà, les premières illustrations arrivent, des esquisses encore, certaines plus avancées, couleurs et encrage en pleine élaboration, imprimés à la volée.

Où il est question, notamment, de mettre en image un sujet scientifique: le Warp Drive, ça existe? Comment aller plus vite que la lumière, les astronautes en rêvent, les romanciers aussi, et le public avec.

Chapelle Sixtine

Lena et Rahel s’y collent. Rahel a dessiné une main, index tendu vers la droite, touchant du bout des doigts le cadran d’une montre déformée. Bien sûr, la main évoque la chapelle Sixtine, «La Création d’Adam» par Michel-Ange. Et les aiguilles se tordant comme une goutte d’eau, n’est-ce pas une référence à Dali et ses montres molles?

Quant à Lena, elle a conçu le cadre tout autour: des formes courbes, dans un noir tirant vers un vert abyssal, formes organiques suggérant les fluides corporels. Le résultat est impressionnant, évocateur de l’espace-temps qui se dilate. À présent, il ne reste au journaliste qu’à mettre son texte au milieu.

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève.

