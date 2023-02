Le choix que feront les Genevois en avril sera crucial pour l’avenir de notre canton et de ses habitants. Pouvoir d’achat, fiscalité, transition énergétique, climat, aménagement, logement, famille: dans tous ces domaines, les défis n’ont jamais été aussi importants, et ce dans un contexte où les partis politiques auront été peu capables de travailler ensemble pour la population. Pour y répondre, nous avons urgemment besoin d’une politique du Centre qui a non seulement fait ses preuves dans l’histoire, mais, surtout, propose un véritable cap à notre canton autour de trois grands enjeux.

Tout d’abord, l’enjeu central du pouvoir d’achat. Et surtout celui des familles, qui croulent sous les augmentations des factures d’assurance maladie et souffrent d’une fiscalité beaucoup trop lourde.

Le chantier de la fiscalité des personnes physiques sera ainsi notre grande priorité. Nous nous battrons pour diminuer la trop forte progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Nous continuerons à mener le combat pour que la fiscalité immobilière des propriétaires occupant leur logement soit diminuée.

Nous souhaitons mener une politique plus ambitieuse qui concilie vie professionnelle et familiale. La politique socialiste actuelle est un échec complet. Pour tous les jeunes parents, la recherche d’une place de garde est devenue un calvaire. Dans ce contexte, nous souhaitons développer une politique de la petite enfance où les structures de garde tant subventionnées que privées sont mises sur un pied d’égalité afin de favoriser le développement d’une offre suffisante et de qualité, comme cela se pratique dans d’autres cantons.

Nous souhaitons aussi développer un horaire continu à l’école primaire, comme nous le demandons depuis cinq ans, pour mieux adapter le temps scolaire aux journées professionnelles des parents. Enfin, nous considérons l’enjeu environnemental comme le grand défi de la décennie. Nous défendons une politique climatique ambitieuse qui concilie progrès scientifique, croissance et indépendance énergétique. Concrètement, nous voulons accélérer le remplacement des chauffages à énergie fossile par des installations à énergie renouvelable, favoriser l’autonomie énergétique de chaque bâtiment, réaménager et végétaliser nos espaces urbains.

Toutes ces actions seront menées en s’appuyant sur une économie forte où la liberté d’entreprendre sera protégée. Notre tissu économique sera mieux soutenu et valorisé, particulièrement ses PME et ses entreprises innovantes, car elles sont nos meilleurs atouts pour faire face aux défis de demain.

Véritable vote utile face à l’éparpillement des forces politiques, Le Centre s’inscrit dans une histoire longue, celle de l’humanisme. Face à une société qui se fragmente, nous croyons au progrès collectif, en faisant converger les intérêts de chacune et chacun, au service de Genève.

Jacques Blondin, président du Centre Genève Afficher plus DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.