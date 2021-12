Hockey sur glace – Pour GE Servette, une solution nommée Dominic Nyffeler? Face à ses problèmes de gardiens, le GSHC pourra selon nos informations compter sur Dominic Nyffeler (Kloten).

Si GE Servette a annoncé cette semaine le retour au bercail de Robert Mayer en vue de la saison prochaine, où l’actuel dernier rempart de Davos (prêté à Langnau) fera la paire avec Gauthier Descloux, le club des Vernets devait encore régler des soucis de gardiens à court terme.

Car Gauthier Descloux ainsi que Stéphane Charlin sont blessés, et les Aigles s’apprêtent à affronter FR Gottéron (dimanche), Berne (lundi), Ajoie (mercredi) et Zoug (jeudi) avant les Fêtes. Dans cette optique, le GSHC aurait selon nos informations trouvé une solution nommée Dominic Nyffeler.

Sous contrat avec Kloten, comme Sandro Zurkirchen, qui a récemment pigé aux Vernets (4 matches), le gardien de 28 ans a-t-il été plus volontiers mis à disposition des Aigles que Zurkirchen (No 1) par l’actuel deuxième de Swiss League? Et pour quelle durée précisément?

On devrait en savoir davantage avec l’officialisation du GSHC, attendue dans la journée.

